Susţinere

Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la lansarea campaniei de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru preşedinţia României, că actualul şef al statului este garantul normalităţii, al echilibrului, al performanţei şi al lucrului bine făcut. Gheorghe Flutur a precizat că PNL Suceava a dat startul, sâmbătă, în mod oficial, campaniei de strângere de semnături pentru susţinerea lui Klaus Iohannis la preşedinţia României, pentru un al doilea mandat. La startul campaniei au fost prezenţi preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, primarul municipiului reşedinţă de judeţ, Ion Lungu, şi deputatul PNL de Suceava Ioan Balan. Flutur şi-a exprimat convingerea că alături de PNL, Klaus Iohannis va beneficia şi de sprijinul altor forţe politice. „PNL îl susţine pe Klaus Iohannis şi sunt convins că şi alte forţe politice, societatea civilă ni se vor alătura. Klaus Iohannis este garantul normalităţii, al echilibrului, al performanţei, al lucrului bine făcut. Avem nevoie de un preşedinte care este apreciat în întreaga lume. Trebuie să fim alături de Klaus Iohannis la alegerile din noiembrie pentru că România are nevoie să menţină şi să-şi consolideze drumul european, are nevoie de investiţii, are nevoie de instituţii ale statului care să garanteze securitatea cetăţeanului. Trebuie să îl susţinem pe Klaus Iohannis pentru că România are nevoie de normalitate. De aceea sunt şi suntem, noi, cei din Bucovina, din judeţul Suceava, alături de Klaus Iohannis, viitorul preşedinte al României”, a declarat Flutur.

La rândul său, primarul Ion Lungu a declarat că actualul şef al statului, Klaus Iohannis, este cel care a făcut ca România să fie astăzi apreciată în Europa şi nu numai. „Sucevenii ne-au primit cu căldură, ne-au sprijinit şi susţinut în demersul nostru. Datorită domnului Klaus Iohannis România este astăzi apreciată în Europa şi nu numai, fiind în prezent singura garanţie pentru o ţară democratică. Cu ajutorul lui Klaus Iohannis putem să construim o Românie normală”, a declarat Ion Lungu.

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a lansat candidatura pentru un nou mandat în cadrul Consiliul Naţional al PNL, care a avut loc la mijlocul săptămânii trecute.