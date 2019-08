Recunoştinţă

La finele săptămânii trecute, municipiul Suceava a găzduit lansarea cărţii „Pelerin în Ţara Sfântă”, a autoarei Gabriela Baddour, ghid autorizat pentru întreg ansamblul “Locurilor Sfinte”, eveniment cultural care a adunat un public numeros în incinta Muzeului de Istorie.

Alături de ea s-au aflat mulţi suceveni cărora le-a fost ghid şi care i-au devenit prieteni, o serie de cunoscuţi preoţi suceveni, primarul Sucevei, Ion Lungu, împreună cu soţia sa, Luminiţa, precum şi reprezentanţi ai vieţii culturale sucevene.

Edilul sucevean i-a oferit Gabrielei Baddour o “Diplomă de Excelenţă” şi un buchet de flori din partea municipalităţii, precum şi o ie frumos ţesută, împreună cu un uriaş ou încondeiat, de struţ, care ilustrează o icoană a Maicii Domnului – cadouri din partea familiei sale.

“Totdeauna am spus că cea mai mare ştiinţă din lume este teologia, pentru că mai întâi Dumnezeu a vorbit cu Omul şi Omul cu Dumnezeu şi după aceea au venit gândurile omului şi interpretările sale. Lansarea cărţii despre Ţara Sfântă în Suceava nu e deloc întâmplătoare, este o carte manual, aveţi totul, în amănunt, despre locurile pe care un om le vizitează în Ţara Sfântă. Suceava este un oraş religios, cu oameni credincioşi. De aceea Gabi, născută în Arad, a venit aici să îşi lanseze cartea, a spus că vrea să fie înfiată aici” a spus, ca introducere părintele Dinu Airinei, preot – însoţitor în numeroase pelerinaje, după momentul muzical de început – o emoţionantă melodie interpretată la vioară şi pian.

Alături de autoare, la lansare s-a aflat şi Manuela David, director al Casei Corpului Didactic Suceava:

“Este o onoare pentru Editura Casei Corpului Didactic <George Tofan> să editeze cartea Gabrielei Baddour, care îşi doreşte ca aceasta să ajungă în toate bibliotecile şcolilor din judeţ. A merge în pelerinaj este un alt mod de a comunica în familie. Şi pentru mine a fost o lecţie minunată să merg în pelerinaj cu părinţii mei şi cu unul dintre copii. Doresc tuturor familiilor să reconsidere timpul de vacanţă şi să facă astfel de experienţe educaţionale care rămân înscrise cu litere de aur în orice inimă”.

Foarte emoţionată şi încântată de primirea călduroasă de la Suceava, Gabriela Baddour a ţinut să mulţumească celor datorită cărora a venit aici să lanseze cartea, în loc să fie la Arad, localitatea în care s-a născut şi a trăit înainte de a se muta în Palestina, acum 31 de ani:

“Mă onoraţi cu prezenţa dvs. la lansarea cărţii <Pelerin în Ţara Sfântă>. Mulţumesc primarului Ion Lungu pentru invitaţia de a fi oaspetele de onoare al oraşului Suceava, preotului Dumitru Airinei, care, cu bunătatea sa fără de margini, s-a ocupat de lansarea acestei cărţi, cu deosebit efort fizic şi emoţional, Manuelei David, pentru dedicaţia cu care a urmărit cartea la punct şi virgulă, Agenţiei Simply Travel Suceava, dar şi tuturor celor prezenţi la lansarea cărţii. A fi prezent înseamnă a dărui din tine o parte – îmi dăruiţi din timpul dvs, pentru bucuria de a fi împreună.

Într-un pelerinaj, dacă la început suntem străini unii de alţii – 50 de oameni care merg împreună în autocar, din prima zi, când începem să ne rugăm împreună, să atingem şi să ne închinăm la locurile sfinte, deja suntem o familie duhovnicească.

Când vine timpul să te înscrii într-un pelerinaj, chemarea biblică devine imperioasă, febrilă – de abia aştepţi momentul în care începi pelerinajul la Locurile Sfinte, cu o încărcătură spirituală magnifică, care poartă amprenta paşilor Mântuitorului, a Maicii Domnului, a sfinţilor apostoli, dar şi paşii noştri smeriţi, paşii pelerinilor.

Statutul de pelerin are o conotaţie aparte, este un creştin care are dorinţa de a ajunge în locul naşterii lui Christos, în Betleem, Golgota şi lespedea Sfântului Mormânt, de a păşi sub soarele arzător, pe pietrele fierbinţi pe care a călcat Mântuitorul, şi nu în ultimul rând, dorinţa de a se ruga. Rugăciunea este hrana sufletului, iar contactul direct cu fiinţa noastră se face prin rugăciune. Este o stare de bine pe care ţi-o dau locurile sfinte, te simţi acasă, în Casa lui Dumnezeu. Locurile Sfinte vin să ne îmbogăţească spiritual, deschid orizonturi noi şi simţim o comuniune sinceră cu Dumnezeu. O putem face şi acasă sau la liturghii, la biserică, dar e bine ca măcar o dată în viaţă să ajungi la Locurile Sfinte, pentru că este cu totul altceva. Te atrag ca un magnet.

Când te apropii de Sfântul Mormânt eşti deja un om schimbat, eşti omul lui Dumnezeu şi simţi bucuria de a fi creştin. Poate este cea mai mare strădanie a vieţii noastre şi cel mai mare dar pe care îl putem face nouă înşine. În acelaşi timp, este minunat ca în pelerinaj să mergem cu cineva drag nouă, pentru că ai cu cine împărtăşi aceste lucruri”.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a mulţumit Gabrielei Baddour pentru profesionalismul şi implicarea cu care îşi face treaba ca ghid în Ţara Sfântă, dar şi pentru contribuţia sa la realizarea înfrăţirii dintre municipiul reşedinţă de judeţ şi Betleem, care, deşi este mai mic ca număr de locuitori, este o adevărată capitală spirituală a lumii.

“Înfrăţirea Sucevei cu Betleem, locul de naştere al lui Iisus, este una dintre cele mai mari reuşite ale Primăriei în materie de relaţii externe, pentru că este un oraş foarte curtat şi căutat, are aproape 100 de înfrăţiri şi toate cu mari metropole ale lumii, de la Washinghton la Moscova, în America de Sud şi în Europa. Este o onoare şi o performanţă pentru noi să fim înfrăţiţi cu acest oraş.

Acolo am dat peste un om deosebit – Excelenţa Sa Anton Salman, avocat şi primar al Betleem-ului, care trebuia să fie astăzi aici, doar că săptămâna trecută a trimis un mail prin care s-a scuzat că nu mai poate veni, dar ne-a transmis un mesaj:

<Apreciem relaţia şi cooperarea continuă dintre Suceava şi Betleem. Suntem mândri şi încântaţi de doamna Gabriela Baddour şi lansarea ediţiei a II-a a cărţii sale, ocazie de la care nu am fi lipsit, decât din motive obligatorii. Regret nedisponibilitatea mea la acest eveniment dar vă transmit sincere felicitări pentru acest succes cultural. Între timp, vă invit să participaţi la lansarea cărţii în Betleem, când doriţi dvs. Cu stimă, avocat Anton Salman, primar de Betleem>. “Drept urmare, în octombrie vom lansa cartea şi la Betleem”, a precizat Ion Lungu.

Primarul Sucevei a făcut o serie de aprecieri la adresa cărţii recent lansate, citând inclusiv câteva pasaje interesante:

“Prin intermediul acestei cărţi, cititorul descoperă trăirile care te încearcă atunci când eşti pelerin în locurile unde s-a născut, a pătimit şi a înviat Mântuitorul nostru IisusHristos. Doamna Gabriela este un ghid profesionist şi o persoană care emană şi transmite multă energie pozitivă persoanelor cu care interacţionează.

Având în vedere faptul că dumneaei este AMBASADORUL ONORIFIC al oraşului nostru în Ţara Sfântă, i-am oferit o Diplomă de Excelenţă. Dorim să-i mulţumim încă o dată că a ales Suceava pentru lansarea acestei cărţi!”.

Pe lângă "Diploma de Excelenţă" şi buchetul de flori din partea Primăriei Suceava, Gabriela Baddour a primit şi un suvenir din partea familiei Lungu - o ie frumoasă şi un ou uriaş, pictat, cu Maica Domnului, din Bucovina.

Emoţionată, cu lacrimi de bucurie în colţul ochilor, Gabriela Baddour şi-a exprimat recunoştinţa pentru toate cele petrecute la Suceava, arătându-se impresionată şi de locurile vizitate aici, în special de Cetatea de Scaun.

La final, autoarea cărţii „Pelerin în Ţara Sfântă” a avut de semnat o mulţime de autografe pe cărţile cumpărate de cei prezenţi, care au făcut un lung şir de aşteptare.