Promovarea tradiţiilor

Ansamblul Studenţesc Arcanul USV al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu o istorie de 56 de ani, a participat anul acesta, în premieră, la Festivalul folcloric internaţional de la Rimini-Italia. Artiştii suceveni, coordonaţi de dr. ing. Sorin Pohoaţă, au impresionat publicul prezent la festival (spectacol organizat la jumătatea lunii iulie), atât pe românii stabiliţi în Italia (din zona Rimini, Ravenna, Bologna), cât şi pe italieni, prin originalitate, autenticitate, frumuseţea cântecelor şi dansurilor populare româneşti, cât şi prin frumuseţea „costumelor naţionale” păstrate cu mare grijă de membri ai ansamblului. Piazzale Adamelo din Rivabella-Rimini a fost plină de lume, localnici şi turişti dornici să descopere tradiţiile diferitelor popoare, să asculte muzica transmisă de artişti din zeci de ţări, să cunoască alte culturi şi alte obiceiuri.

Schimb de experienţă

După cum a declarat Sorin Pohoaţă, coordonator general al Ansamblului Studenţesc Arcanul - USV şi totodată preşedintele Asociaţiei Cultural-Educative Arcanul-USV, artiştii suceveni au dat curs invitaţiei unei organizaţii de evenimente cunoscută în Europa şi au mers cu inima deschisă la Rimini, pentru un schimb de experienţă inedit.

„Ansamblului Studenţesc Arcanul - USV are o istorie vastă, de 56 de ani, dar am ajuns la Rimini-Italia pentru prima dată, la invitaţia unei organizaţii prietene, care organizează festivaluri în toată Europa. Prin intermediul acestei organizaţii am participat la mai multe festivaluri folclorice: în 2012, la Praga, în 2015, la Cracovia şi în 2017, la Bucureşti”, a spus coordonatorul artiştilor suceveni, numit de membri ai ansamblului „prieten şi mentor”

Alături de „românii mei buni şi talentaţi”

Nu putea să lipsească de la spectacolul oferit de suceveni pe scena Festivalului folcloric internaţional de la Rimini, în calitate de spectator de această dată, o artistă dragă nouă, o suceveancă stabilită de mulţi ani la Rimini, Tatiana Speranţa Perhinschi, cardiolog la Clinica ,,Prof. E. Montanari’’ din Rimini – Italia, interpretă de muzică populară şi, mai nou, actriţă în filmul A.A.A. Cercasi felicità („În căutarea fericirii”).

Pasiunea Tatianei Perhinschi pentru muzică, pentru tradiţii, dorul de ţară, iubirea de oameni, compasiunea sunt factorii care o determină pe suceveancă să ia parte la toate acţiunile culturale, sociale care promovează în cel mai plăcut mod România, Bucovina, şi, de fiecare dată, lasă totul pentru a fi alături de „românii mei buni şi talentaţi”.

Artista Tatiana Speranţa Perhinschi a dorit ca evoluţia tinerilor suceveni să aibă un răsunet şi în presa italiană, de aceea a fost însoţită, la întâlnirea cu ansamblul sucevean, de Amato Ballante, jurnalist şi fotograf la Primafila Magazine (Revista Cinematografică Naţională) şi colaborator al ziarului Corriere Adriatico. Împreună cu Tatiana Perhinschi, la festivalul internaţional de folclor desfăşurat la Rimini au fost şi cele două fiice ale sale, Evelina şi Ioana, care cunosc bine limba română, dar care sunt interesate să afle şi cât mai multe lucruri despre tradiţiile, obiceiurile şi cultura română.

„M-am întâlnit la Rimini cu artiştii Ansamblului Studenţesc Arcanul – USV, cu coordonatorul lor, domnul profesor Sorin Pohoaţă, cu soţia acestuia, Alina-Maria Pohoaţă, şi ea medic cardiolog, care este mereu cu sufletul şi cu inima alături de ansamblu şi de soţul ei, şi m-am simţit şi eu <ca acasă>. Mi-am dat seama că este vorba de o echipă frumoasă, că domnul profesor Sorin Pohoaţă construieşte lucruri măreţe cu aceşti tineri, spirtul în echipă este bun şi el nu este doar un coordonator, este un coleg, un mentor, ascultat şi preţuit de elevii să, de studenţii săi. Pentru mine a fost o onoare să-lcunosc personal pe domnul profesor Sorin Pohoaţă şi pot spune că inteligenţa, competenţa şi modestia sunt trăsăturile de caracter ale acestui om, pentru care am tot respectul. Din interviurile pe care le-au acordat artiştii ansamblului presei italiene mi-am dat seama cât de mult valorează acest profesor pentru elevii săi”, ne-a spus Tatiana Speranţa Perhinschi

Perpetuarea tradiţiilor fiecărei ţări

La Festivalul folcloric internaţional de la Rimini, Sorin Pohoaţă a participat cu un grup de 34 de persoane, dansatori, doi solişti vocali, două tinere speranţe ale folclorului bucovinean, Patricia Aniculaesei şi Mihaela Pohoaţă. „Încercăm să promovăm tinere de valoare încă din perioada liceului, tinere care, apoi, să-şi cizeleze talentul, să se perfecţioneze în timpul facultăţii, să se dezvolte şi pe plan artistic, să îmbine utilul cu plăcutul, şcoala cu pasiunea pentru folclor. Mi-aş dori ca fiecare ţară să-şi păstreze tradiţiile. Universităţile din toată lumea să aibă ansambluri studenţeşti funcţionale, care să se întâlnească din când în când în cadrul unor spectacole, festivaluri, unde să prezinte tradiţiile, cântecele, jocurile, obiceiuri poate mai rare ale poporului pe care îl reprezintă şi, nu în ultimul rând, gastronomia. Din păcate, însă, am observat că în Italia, Franţa, Germania, chiar în Spania şi Portugalia, tradiţiile s-au cam pierdut. Globalizarea nu acţionează benefic în sensul acesta. Universităţile, însă, pe lângă rolul didactic, au şi un rol de a perpetua tradiţiile fiecărei ţări”, este de părere Sorin Pohoaţă, care, alături de Ioan-Ilie Nemţoi, coregraful Ansamblul Studenţesc Arcanul USV, doreşte păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti autentice.

Ansambluri reunite pe aceeaşi scenă

Ansamblul Studenţesc Arcanul - USV are aproximativ 80 de membri (orchestră - 22 de membri colaboratori, solişti locali, 18 elevi şi studenţi care cântă), aproape 50 de dansatori: elevi, studenţi, masteranzi, foşti absolvenţi ai USV, care măcar o dată pe an participă la un spectacol de amploare. Sorin Pohoaţă a completat că în lunile aprilie sau mai, în fiecare an, Ansamblul Studenţesc Arcanul – USV organizează spectacol aniversar. „După ce am trecut de 50 de ani de activitate, facem aniversare în fiecare an. Aceste spectacole presupun invitarea unor ansambluri din ţară. În acest an am invitat un ansamblul studenţesc din Arad, un ansamblu semi-profesionist din Cluj, un ansamblu studenţesc din Iaşi. Anul trecut am avut ca invitaţi un ansamblu din Iaşi, un ansamblu din Timişoara, iar acum doi ani a evoluat în spectacolul nostru Ansamblul Transilvania din Baia Mare. Încercăm să mergem pe conceptul de a uni <pe obcina neamului>, folclorul românesc autentic”, a concluzionat coordonatorul general al Ansamblului Studenţesc Arcanul – USV.