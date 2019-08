Parcul „Mihai Eminescu”

Pentru popularizarea Festivalului de Artă Medievală „Ştefan cel Mare” din Cetatea de Scaun a Sucevei, artistul fotograf Mihaela Oprişan a pregătit o expoziţie care conţine 31 de fotografii realizate la ediţiile anterioare, menite să ilustreze frumuseţea şi activităţile inedite, ce diferenţiază Festivalul Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei de restul festivalurilor de acest gen din ţară. Vernisajul expoziţiei are loc sâmbătă, 3 august, la ora 14:00, la Botoşani, lucrările fiind expuse pe simezele de la intrarea principală a Parcului „Mihai Eminescu”. Expoziţia va putea fi vizionată până la finalul ediţiei din acest an a festivalului, adică până pe 18 august.

"Am ales ca prima expoziţie a mea de acest gen să aibă loc în oraşul meu natal şi să aduc un tribut oraşului care m-a primit cu braţele deschise şi în care oameni de suflet organizează evenimente extraordinare. Tocmai pentru că, datorită lor, Suceava s-a însufleţit şi a căpătat un loc aparte în inima mea, alături de oraşul meu natal. Şi pentru ca această expoziţie să prezinte festivalul cât mai multor oameni, am ales să expun în aer liber, într-un loc unde ajung cât mai mulţi botoşăneni”, a spus Mihaela Oprişan.

Artista ţine să le mulţumească celor de la Buzz Media şi Europe Direct Botoşani, pentru deschiderea cu care au primit această expoziţie, directorului Emil Ursu şi echipei de la Muzeul Bucovinei Suceava, care organizează Festivalul Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei, anul acesta el desfăşurându-se în perioada 15-18 august, şi pregătesc noi surprize şi activităţi în fiecare an, precum şi tuturor membrilor din trupele de reenactment din ţară şi străinătate pentru dedicarea de care dau dovadă de fiecare dată, atât în pregătirea scenică interactivă, cât şi în explicarea oricărui amănunt istoric pe înţelesul publicului de orice vârstă, într-un mod plăcut, insuflând pasiunea pentru istorie tuturor celor prezenţi la festival.

Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare” din Cetatea de Scaun a Sucevei şi Clubul Fotografilor Suceveni au avut un rol esenţial în dezvoltarea Mihaelei Oprişan ca fotograf profesionist de evenimente. În drumul pe care l-a ales în carieră şi-a făcut ucenicia în instantaneele de aici, de la primele ediţii ale festivalului, şi s-a definitivat prin conferinţe şi workshopuri naţionale şi internaţionale dedicate fotografilor de nuntă.

„Vă aştept cu mare drag la vernisajul de la Botoşani şi sper să vă fi trezit interesul şi pentru Festivalul Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei, ca să ne revedem acolo”, este mesajul Mihaelei Oprişan.