La Teatrul Municipal “Matei Vişniec“ Suceava

Începând de săptămâna trecută, în municipiul Suceava se desfăşoară cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Naţional de teatru în limba engleză, MagicFest, care se va încheia vineri, 19 iulie.

În cadrul acestui festival, liceeni din toată ţara iau parte la ateliere de teatru coordonate de tineri actori, studenţi sau absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică, precum: Horia Andrei Butnaru, Elena-Alina Florescu, Laila Abdel Hafiz, George Lepădatu, Carla-Teodora Mihai, Diana Gabriela Rotaru şi Petru Daniel Şutu.

În zilele de 15, 16 si 17 iulie participanţii vor susţine spectacole, cu intrare liberă, pe scena Teatrului Municipal “Matei Vişniec“ Suceava.

Publicul este aşteptat în limita locurilor disponibile iar piesele sunt atât cele pregătite de trupe de acasă (în limba engleză sau română), cât şi cele în limba română realizate în cadrul atelierelor din primele zile ale festivalului în grupe mixte, din toate trupele.

Programul acestora este după cum urmează:

15 iulie 2019

10:00-10:30 Grupa 1, 11:00-11:30 Grupa 2, 12:00-12:30 Grupa 3, 13:00-13:30 Grupa 4, 16:00-16:30 Grupa 5, 17:00-17:30 Grupa 6, 18:00-18:30 Grupa 7

16 iulie 2019

10:00-10:30 One Woman Show – Irini Katz (Bacău)

11:30-12:30 Douăzeci – Acting Up (Bucureşti)

15:30-16:30 The Puppeteer – The Knockers (Suceava)

17:30-18:30 Noaptea Ursului – Nobody’s Group (Bacău)

17 iulie 2019

10:00-11:00 The Importance of Being Earnest – Cheer Up (Piatra Neamţ)

12:00-13:00 Titlul Rămâne Surpriză – Nobody’s Group (Bacău)

15:30-16:30 Norway Today – The Hooleelogans (Timişoara)

17:30-18:30 Added to my Story – The Pixies (Suceava)

Festivalul este organizat de Asociatia MagiMedia în parteneriat cu Colegiul Naţional “Petru Rareş” şi cu sprijinul Consiliului Judeţean, Primăriei Suceava şi a Teatrului Municipal “Matei Vişniec”.

Scopul principal al festivalului constă în descoperirea şi promovarea tinerelor talente artistice, precum şi o creştere a interesului tinerilor pentru teatru, literatură şi artă. Ediţia de anul acesta are ca temă abordarea necunoscutului dintr-o altă perspectivă, cunoaşterea necunoscutului.