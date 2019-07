La luptă fără cartuşe

Într-o perioadă în care problema şoferilor băuţi pare mai acută ca niciodată pe şoselele din judeţ, iar conducerea poliţiei judeţene a impus un program de reducere a accidentelor prin măsuri ferme, de reţinere în arest a şoferilor băuţi sau fără permise de conducere, concretizată până acum prin emiterea a peste 60 de ordonanţe de reţinere, poliţiştii din teren sunt nevoiţi să se descurce cum pot, cu o logistică comparabilă cu cea de acum zece-douăzeci de ani.

Numărul de aparate etilotest pentru verificarea pe loc a alcoolemiei este departe de necesarul tot mai mare de testări care ar trebui făcute. La nivelul întregului judeţ abia dacă sunt 40 de astfel de aparate utilizabile, marea majoritate foarte vechi. Etilotestele dau adesea erori iar atunci când se defectează stau şi câte două luni în service.

Pe aceeaşi temă, o altă problemă le fel de actuală, cea a şoferilor despre care există suspiciuni că au consumat substanţe interzise, din sfera drogurilor, nu există încă testere antidrog pe care echipajele din trafic să le aibă la dispoziţie.

Erori ale aparatelor etilotest şi momente penibile pentru poliţişti

Situaţia este atât de gravă încât la nivelul unei secţii de poliţie, care acoperă mai multe comune, există câte un singur etilotest pentru toţi poliţiştii. Mai mult, când aparatul s-a defectat, s-a ajuns ca o secţie de poliţie să nu aibă nici un aparat de măsurare a alcoolemiei. Pentru testarea unui şofer despre care aveau suspiciuni, poliţiştii au trebuit să găsească o soluţie, cum ar fi să îl ducă până la echipajul cu etilotest de la poliţia municipală cea mai apropiată.

Comisarul Marius Ciotău, şeful Secţiei Rurale de Poliţie Gălăneşti, preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor (CNP), organizaţia Suceava, a arătat că etilotestele sunt insuficiente numeric şi foarte vechi:

„La utilizarea frecventă, aşa cum se întâmplă la acţiunile de control pe linia depistării şoferilor băuţi, apar probleme. De exemplu, avem nenumărate erori ale aparatelor când este frig afară. Pur şi simplu se închid şi avem parte de momente penibile. Totul pleacă de la faptul că aceste aparate sunt vechi şi departe de standardele la care ar trebui să lucrăm. Concluzia este că infracţionalitatea se diversifică tot mai mult iar noi, poliţiştii, am rămas în urmă”, a punctat ofiţerul.

Nu s-a făcut mai nimic pentru depistarea consumului de droguri la volan

El a subliniat că este inadmisibil ca o secţie de poliţie rurală să nu aibă nici un etilotest timp de şase luni de zile, cum a fost în zona Rădăuţi.

În privinţa suspiciunilor de consum de droguri la volan, poliţiştii se lovesc tot mai des de cazuri de şoferi cu comportament deviant, care au alcoolemie 0 şi care nu pot fi testaţi pe loc cu testere antidrog, cum ar fi normal şi firesc.

Ofiţerul Ciotău a arătat că pentru a duce şoferul la spital şi a-i lua probe mai aprofundate este nevoie de un indiciu de consum, care să permită deschiderea unui dosar penal, însă în lipsa acestor testere este foarte greu de lucrat.

De altfel, Codul Penal reuneşte la un loc cele două infracţiuni, alcoolul sau drogurile la volan (articolul 336 Cod Penal, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe). Pedeapsa prevăzută de lege este aceeaşi, legiuitorul apreciind că gravitatea faptei este la fel de mare, fie că este vorba de droguri, fie de alcool.

Realitatea este cea pe care o ştim cu toţii, consumul de substanţe cu efecte psihoactive a crescut exploziv în ultimii ani, astfel că automat sunt şi şoferi care se urcă la volan drogaţi. Faptul că astfel de cazuri sunt depistate foarte rar în judeţul nostru ţine mai mult de lipsa aparatelor de testare, nu de faptul că problema nu ar exista.

Se pare că la acest capitol, al testerelor antidrog, ar fi fost demarată o procedură de achiziţie prin Inspectoratul General al Poliţiei Române iar astfel de aparate ar urma să fie distribuite şi la nivelul poliţiştilor suceveni. Cert este că în momentul de faţă poliţiştii sucevenii din teritoriu nu au la dispoziţie astfel de testere antidrog.

Excepţii: şoferi cu alcoolemie la etilotest, deşi nu băuseră nimic

Chiar dacă vorbim de excepţii, au fost şi cazuri în care aparatele etilotest au dat erori, prin care şoferi care nu consumaseră alcool au fost depistaţi cu alcoolemii mari.

Comisarul Marius Ciotău, şeful Secţiei Rurale de Poliţie Gălăneşti, preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor (CNP), organizaţia Suceava, a dat exemplul unui şofer căruia i-a ieşit o concentraţie de peste 0.80 mg/l alcool pur în aerul expirat iar acesta s-a jurat că nu a băut nimic. Conform procedurilor, i s-a deschis un dosar penal, în baza indiciului de consum de alcool (rezultatul etilotestului este un indiciu, nu probă), iar probele de sânge au arătat, ulterior, alcoolemie 0. În acel moment, dosarul penal a fost închis, iar bărbatul şi-a recăpătat permisul de conducere.

Mai mulţi şoferi drogaţi decât băuţi, prinşi la Constanţa

Ofiţerul Marius Ciotău a dat ca exemplu pozitiv poliţia din Constanţa, care are în dotare 12 testere antidrog, ce sunt folosite la acţiuni de control. Iar asta se vede deja şi în rezultate.

Într-o acţiune desfăşurată în perioada 4-7 iulie, poliţiştii au constatat 15 infracţiuni de conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Ce atrage atenţia în mod deosebit este că 9 din cele 15 dosare au fost de conducere a unui vehicul sub influenţa altor substanţe (THC, metamfetamină, canabis, ecstasy) şi doar șase pentru conducerea sub influenţa alcoolului. Aceste cifre spun multe despre problema drogurilor la volan, chiar dacă este vorba de Litoralul Mării Negre, înţesat de turişti în această perioadă.