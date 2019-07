Simona Halep a câștigat, sâmbătă, turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, după ce a învins-o în finală pe Serena Williams, informează MEDIAFAX. Performanța a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât aceasta a venit pe iarbă, o suprafață cu care românii, în general, nu sunt familiarizați.

Într-un interviu acordat Tennis Channel, Simona Halep a explicat că în România nu au existat niciodată terenuri de tenis cu iarbă, tenismenii antrenându-se și jucând, în cea mai mare parte, pe zgură.

"Iubesc iarba acum, am început să o simt bine anul acesta și la acest turneu. E un sentiment extraordinar", a spus Simona Halep, care, ulterior, a fost întrebată de terenurile de tenis cu iarbă din România. Câștigătoarea de la Wimbledon a răspuns: "Nu, nu am avut niciodată terenuri de iarbă în România. La Wimbledon am învățat să joc pe această suprafață. Prima dată în 2007, când am jucat la junioare aici".

Simona Halep (7 WTA) a învins-o, sâmbătă, pe Serena Williams (10 WTA), scor 6-2, 6-2 şi a câştigat turneul de la Wimbledon, acesta fiind cel de-al doilea titlu de Mare Şlem obţinut de româncă, după cel de la Roland Garros, din 2018.

Finala feminină a durat doar 55 de minute.

Simona Halep este prima sportivă din România care câştigă turneul de mare prestigiu de la Wimbledon.

Simona Halep revine în România astăzi, la ora 17:00, pe aeroportul Henri Coandă

Simona Halep (nr. 7 WTA) va fi întâmpinată, astăzi, 15 iulie, de la ora 17:00, în Salonul Oficial al aeroportului Henri Coandă, anunță Ministerul Tineretului și al Sportului, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.