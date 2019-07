Critici

Deputatul USD din Diaspora, câmpulungeanul Daniel Popescu, a declarat că PSD şi ALDE vor să creeze un „soft paralel” pentru fraudarea alegerilor. Daniel Popescu a precizat că în a treia zi de audieri în Comisia de anchetă privind alegerile din 26 mai s-au confirmat suspiciunile USR că PSD-ALDE vor să discrediteze Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) astfel încât să manipuleze rezultatele viitoarelor alegeri.

„A avut loc un adevărat asalt al PSD-ALDE împotriva Autorităţii Electorale Permanente (AEP), după ce preşedintele instituţiei a declarat cu subiect şi predicat în cadrul audierii că la alegerile europarlamentare şi la referendum nu au fost constatate decât erori de completare a proceselor-verbale, nicidecum fraude, şi că la nivelul Biroul Electoral Central nu au fost constatate probleme legate de sistemul informativ”, a declarat deputatul USR.

Secretar al acestei comisii, Daniel Popescu a declarat că sunt şocante insistenţele membrilor PSD-ALDE de a discredita Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. „A fost linia de atac pe tot parcursul audierilor reprezentanţilor principalelor instituţii, precum MAI, MAE şi, astăzi, AEP. Preşedintele AEP a confirmat că instituţia pe care o conduce nu are expertiza, capacitatea şi resursele de a gestiona un asemenea sistem. Asistăm la o şaradă bazată pe informaţii incomplete lansate în spaţiul public”, a spus Daniel Popescu. El consideră că „în stilul caracteristic”, PSD şi ALDE doresc să facă încă un pas către eliminarea SIMPV, prin crearea unui program paralel celui realizat de STS şi care a funcţionat în timpul alegerilor. „Olguţa Vasilescu a propus în Comisie crearea unui grup de experţi IT care iniţial trebuia să analizeze datele din SIMPV şi eventuale disfuncţionalităţi ale sistemului electoral, dar astăzi a ieşit la iveală că membrii Comisiei au fost induşi în eroare, iar adevăratul scop al grupului de experţi IT este să realizeze un soft paralel”, a mai declarat Daniel Popescu. El a precizat că USR consideră că acest nou program nu poate avea putere probatorie, având în vedere că acesta trebuie supus cel puţin aceloraşi teste la care a fost supus softul iniţial aparţinând instituţiilor statului.