Municipiul Suceava

Viceprimarul Lucian Harşovschi ar putea fi unul dintre candidaţii pentru funcţia de primar la alegerile din 2020.

Întrebat în conferinţa de presă de miercuri dimineaţa dacă ia în calcul înscrierea în competiţia pentru funcţia de primar, viceprimarul Lucian Harşovschi, care în această perioadă a preluat şi prerogativele de primar, a evitat un răspuns clar, dar în acelaşi timp a lăsat să se înţeleagă că ia în calcul această variantă.

„Am văzut că în ultima perioadă sunt fel de fel de sondaje şi de candidaţi – toată lumea are dreptul să candideze, fie într-o echipă, fie separat. Dar cred că cel mai important este să fie alături de suceveni. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare, eu am fost şi sunt în continuare un om de echipă, dar am aceleaşi drepturi ca oricare alt sucevean”, a răspuns Harşovschi.

Conform deciziilor luate în PNL, candidaţii pentru alegerile locale din 2020 vor fi stabiliţi printr-un sondaj de opinie care va măsura notorietatea, încrederea, intenţia de vot şi potenţialul de creştere. Sondajul va fi coordonat la nivel naţional şi va fi validat prin votul fiecărei organizaţii.

Cei care vor să intre în campania internă din PNL trebuie să depună un program de guvernare locală şi „un plan de câştigare a alegerilor”, dar şi o declaraţie prin care se angajează să îl susţină pe candidatul care va fi desemnat. Din momentul intrării în cursă începe competiţia de promovare, iar candidaţilor le este interzisă atacarea competitorilor.