Victime colaterale

Podul provizoriu de peste râul Suceava pe care se circulă la Milișăuți după ce podul mare a fost avariat în urma inundațiilor de la finele lunii iunie le creează mari neplăceri unora dintre localnici. Este vorba de cei care au casele lângă drumurile agricole transformate peste noapte în adevărate artere de circulație supraaglomerate, care preiau valorile de trafic ale unui drum național. De pe aceste drumuri agricole se ajunge până la podul provizoriu din tuburi, pe sensul dinspre Suceava.

Fisuri apărute din septembrie, care se accentuează

Localnicul Gheorghe Pițul ne-a transmis mai multe fotografii cu crăpături în pereții unei anexe și în temelia gardului său, pe lângă care trec mașini aproape încontinuu, ziua, dar și noaptea.

„Cam de pe 10 septembrie am început să observ mici fisuri. Acum, în clădirea toaletei de afară, care este chiar lângă gard, am crăpături în care intră o palmă, iar temelia de la gard are și ea crăpături tot mai vizibile. De o săptămână se observă mici fisuri și la peretele casei”, ne-a spus Gheorghe Pițul. Acesta s-a adresat deja cu adrese scrise către Primăria orașului Milișăuți și Prefectura Suceava, în care și-a expus problema și nemulțumirea. Acestuia i s-a răspuns însă că accesul pe drumul din fața porții sale este interzis autovehiculelor, iar circulația este deviată pe un alt drum, cunoscut ca drumul Test Prima.

În realitate, șoferii care vin dinspre Suceava și se îndreaptă spre podul provizoriu folosesc ambele căi de acces, ba chiar mai mult pe cea din fața casei lui Gheorghe Pițul și nu numai a lui, iar asta este o realitate pe care o știe toată lumea, inclusiv poliția.

Drum închis circulației prin indicator, dar folosit în realitate extrem de intens

„Drumul din fața porții mele cică este închis, însă în realitate am pe la 100.000 de vehicule pe zi. Se bagă și autocare, și camioane, care trec razant pe lângă gard. În casă, paharele din vitrină se lovesc unul de altul, iar cel mai rău este noaptea, când este trafic mai puțin și se circulă cu viteză”, și-a spus nemulțumirea, justificată zicem noi, Gheorghe Pițul.

Bărbatul nu este singurul în această situație și se roagă acum ca lucrările la podul mare de peste râul Suceava, afectat de inundațiile din vară, să se termine, iar traficul să revină la normal. Bărbatul se gândește cu groază la varianta ca podul mare să fie gata abia când se va încălzi vremea, în primăvară.

Primarului îi pare rău și se declară sătul până peste cap de podul provizoriu

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava, primarul orașului Milișăuți, Mircea Laurus, a spus că îi pare rău pentru disconfortul produs localnicilor, dar nu are ce face. Primarul se declară sătul până peste cap de această variantă a podului provizoriu, despre care spune că a adus numai neajunsuri celor din Milișăuți.

„Ce să fac eu? Îmi pare rău, eu aș închide și mâine podul acesta provizoriu, dar nu decid eu... șoferii nu respectă nimic, nici indicatoare, nici limită de viteză sau de tonaj. Am încercat să facem ceva și era să fim bătuți, inclusiv eu, de șoferi foarte agresivi. Eu îmi cer scuze celor afectați și dacă au avarii și sunt afectați îi vom ajuta să repare stricăciunile”, a declarat Mircea Laurus.

Primarul din Milișăuți amenința în urmă cu o lună de zile că va închide podul provizoriu, după ce în mai multe rânduri au fost tăiate cablurile care alimentau semaforul, fiind furate bateriile.

Semafoarele au fost scoase, însă podul a rămas deschis circulației publice, până când lucrările la podul mare de pe DN2H vor fi gata.

Istoria scurtă, dar zbuciumată a podului provizoriu de la Milișăuți

Podul provizoriu, din două rânduri de tuburi, a fost realizat de firma Test Prima, în parteneriat cu Primăria orașului Milișăuți. Acest pod provizoriu a fost gândit inițial pentru a fi folosit de localnicii din Milișăuți, care trebuiau să ajungă la ogoare și să-și strângă recolta, și pentru utilajele firmei Test Prima. În realitate, mare parte din traficul de la Milișăuți la Rădăuți se desfășoară pe acest pod, prin intermediul căilor de acces dintre casele oamenilor. Adesea au fost surprinse imagini cu vehicule grele sau autocare care circulau pe acest pod provizoriu, deși limita de tonaj este impusă prin indicatoare.

Podul provizoriu de la Milișăuți a fost deschis inițial pe 19 iulie, cu un singur rând de tuburi, însă debitul mare al râului Suceava l-a acoperit, astfel că circulația a fost sistată. Traficul s-a reluat pe 21 august, după ce s-a intervenit cu un strat suplimentar de tuburi. De atunci, de mai bine de trei luni, podul provizoriu a fost deschis permanent.

Se așteaptă temperaturi pozitive pentru a se finaliza podul mare

Vestea cât de cât bună pentru cei din Milișăuți este că lucrările la podul mare au fost efectuate într-un ritm bun. Firma care lucrează la refacerea podului așteaptă câteva zile cu temperaturi pozitive pentru a putea turna cele două straturi de asfalt, ultima etapă a lucrării. Se speră că podul rutier de pe DN 2H Milișăuți-Rădăuți va fi deschis până pe 10 decembrie. Astfel ar lua sfârșit și coșmarul celor care s-au trezit cu tot traficul de pe un drum național pe ulița din fața casei lor.

Cine îi va despăgubi ?

Gheorghe Pițul a solicitat daune prin firma de asigurări la care și-a asigurat casa și gospodăria. Un evaluator a venit la fața locului, a constatat daune, însă i s-a transmis că asigurarea nu acoperă astfel de pagube provocate de traficul deviat.

O variantă pentru bărbat și ceilalți vecini ar fi o acțiune pe cale civilă în instanță, asta dacă nu se va găsi înțelegere la Primăria orașului Milișăuți, pentru sprijin în vederea remedierii problemelor.