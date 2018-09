Ecologizare

Voluntarii din comuna Cornu Luncii care au participat la Ziua de Curăţenie Naţională, în campania „Let’s do it, Romania!”, au strâns nu mai puţin de 700 de saci cu sticle de plastic. Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a precizat că la acţiune au participat numeroşi elevi de la şcolile din comună însoţiţi de profesori, persoanele cu dizabilităţi alături de îngrijitorii Centrului Social Sasca Mică, salariaţi ai primăriei, dar şi cetăţenii cărora le pasă să trăiască într-un mediu curat. Gheorghe Fron a precizat că voluntarii au participat la curăţarea albiilor râului Moldova şi ale afluenţilor săi.

„Cei peste 200 de voluntari au colectat nu mai puţin de 700 de saci cu sticle de plastic. Vreau să mulţumesc elevilor şi cadrelor didactice, precum şi tuturor celor care au participat la această campanie de ecologizare şi care au dat dovadă de responsabilitate, spirit civic şi implicare în lupta pentru un mediu mai curat”, a spus primarul din Cornu Luncii. Gheorghe Fron a precizat că primăria acestei comune a fost alături de „Let’s do it, Romania!” în toate campaniile de ecologizare realizate. „Acum am ales să curăţăm albiile râului Moldova şi ale afluenţilor pentru că în urma ploilor din această vară apele crescute au adus o mulţime de deşeuri”, a mai declarat Gheorghe Fron.

El a amintit că în cadrul primăriei funcţionează un serviciu de salubrizare, cu şapte angajaţi, aceştia lucrând zilnic, inclusiv după orele de program, pentru ecologizarea zonelor „vulnerabile”, acolo unde se adună cantităţi mai mari de deşeuri.