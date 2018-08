Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au declanșat o anchetă penală în cazul accidentului aviatic din judeţul Suceava, dosarul penal fiind deschis in rem pentru infracţiuni de “încălcare de către personalul aeronautic a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor”, informează MEDIAFAX.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au declanșat o anchetă penală în cazul accidentului aviatic petrecut, sâmbătă, la Frătăuţii Vechi din judeţul Suceava, după ce două aeronave de agrement, conduse de doi piloți experimentați, s-au ciocnit, dosarul penal fiind deschis in rem pentru infracţiuni de “încălcare de către personalul aeronautic a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor”.

Conform procurorului Sorin Iaşinovschi de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, procurorii au făcut cercetarea la fața locului și așteaptă rezultatele expertizei tehnice realizate de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

“Accidentul aviatic a avut loc în cadrul unui antrenament, în urma impactului unul dintre piloți a decedat și celălalt se află în comă. Noi am făcut tot ceea ce depinde de noi, cercetarea la locul faptei, am audiat martori. Urmează ca Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile să facă dosarul tehnic și să afle cauza tehnică a producerii accidentului. Trebuie să vedem dacă este vorba de o defecțiune tehnică sau de ce anume. După ce vom avea raportul vom vedea dacă va mai fi cazul de expertiză. Ei trebuie să stabilească și să ne spună nouă care este cauza tehnică de producere a accidentului. Este posibil să fi avut motorul o problemă, sunt multe posibilități care să ducă la un incident de acest fel. Nu este exclusă nici o greșeală umană, deși erau oameni foarte experimentați. S-a deschis dosar penal, in rem, cu privire la o faptă și urmează să vedem în ce direcție vom merge, dacă se va stabili că unul dintre cei doi nu a respectat o dispoziție a codului aerian care reglementează modalitatea în care trebuie să acționeze în timpul antrenamentului. Infracțiunea este prevăzută de codul aerian ca fiind <încălcare de către personalul aeronautic a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor>. Ca pilot ai niște obligații, trebuie să respecți niște reguli. Dacă nu ai luat o măsură și s-a întâmplat un accident și a murit cineva, atunci este o infracțiune, însă asta se va stabilit doar la finalul anchetei”, a declarat procurorul Sorin Iaşinovschi de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Un pilot a murit și un altul este în stare gravă în urma unui accident aviatic care a avut loc sâmbătă, lângă Aerodromul Frătăuţii Vechi, din judeţul Suceava.