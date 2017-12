Aprecieri

Fostul ministru al Transporturilor Anca Boagiu a avut doar cuvinte la superlativ despre Bucovina după ce şi-a petrecut vacanţa de Crăciun în zona de munte a judeţului. Aşa cum a declarat, Anca Boagiu a ţinut ca anul acesta să vină în Bucovina de Crăciun, ea petrecând vacanţa de câteva zile, împreună cu familia, la două pensiuni din zona Câmpulung Moldovenesc, Casa Baciu şi Casa Obcina Bucovinei. Fostul ministru a ţinut să precizeze că de judeţul Suceava o leagă numeroase amintiri plăcute, în special legate de mai multe proiecte pe care le-a demarat alături de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, unul dintre acestea, la care a făcut referire, fiind modernizarea Aeroportului „Ştefan cel Mare”. „Acum, de Crăciun, a fost mai mult decât o vizită, am venit ca acasă aici, în Bucovina. Am foarte mulţi prieteni aici şi îi iubesc pe bucovineni. De obicei noi venim vara în Bucovina, să ne rugăm în postul Adormirii Maicii Domnului, dar anul acesta am ţinut să petrecem vacanţa de Crăciun aici. Şi pot să spun că acum plecăm ca dintr-o ţară de basm. Totul este perfect aici, pornind de la caracterul minunat al oamenilor, ospitalitatea lor şi terminând cu spiritul lor pozitiv şi patriotic. Şi ne gândeam că o asemenea zonă superbă şi încă pozitivă, în care te poţi bucura de dragostea lui Dumnezeu, ar trebui protejată mai mult”, a spus Anca Boagiu.

Ea a precizat că în mod sigur va reveni în Bucovina, zonă în care are numeroşi prieteni foarte buni, unul dintre aceştia fiind preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, despre care a spus că a fost unul dintre cei alături de care a reuşit să înceapă şi să finalizeze proiecte importante pentru judeţul Suceava. „Aici în judeţul Suceava am avut un partener foarte bun pentru mai multe proiecte importante, pe Gheorghe Flutur. Îl consider mai mult decât un preşedinte de Consiliu Judeţean, e un prieten de-al meu şi al familiei mele. Şi mă bucur că împreună am putut realiza astfel de proiecte, pentru că pentru Gheorghe Flutur Bucovina este totul, este viaţa lui”, a mai precizat fostul ministru.

Anca Boagiu a ocupat funcţiile de ministru al Integrării Europene şi ministru al Transporturilor.