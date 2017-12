Aniversare

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava a marcat miercuri, 20 decembrie, 20 de ani de la înfiinţare, în Sala „Ştefan cel Mare” a Consiliului Judeţean Suceava, eveniment la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, în subordinea căruia se află DGASPC, angajaţi de ieri şi de azi ai direcţiei, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene, consilieri judeţeni, beneficiari de servicii sociale, colaboratori, reprezentanţi ai ONG-urilor care se implică în asistenţa socială etc.

Prezent la eveniment, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că „în privinţa domeniului asistenţei sociale, ne-am dori ca acesta să nu existe, ca oamenii să nu aibă nevoie de aşa ceva, dar, din păcate, viaţa pentru unii dintre semenii noştri este cruntă, aşa că au nevoie de sprijin. Obligaţia noastră este să le recunoaştem problemele, să luăm notă de ele şi să le tratăm corespunzător, în orice etapă a traversat ţara: fie înainte de intrarea în Uniunea Europeană sau după aceea, când a trebuit să ne aliniem normelor europene”.

Transformări uriaşe în protecţia copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta Nadia Creţuleac, a făcut un scurt istoric al instituţiei pe care o conduce, care, din anul 1997, se află în structura Consiliului Judeţean Suceava şi este coordonată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. „Toţi aceşti ani au însemnat transformări uriaşe în protecţia copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi, a copiilor aflaţi în situaţie de risc, dar şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi. Într-o perioadă relativ scurtă, în comparaţie cu ţările care au avut acest progres pe parcursul a zeci de ani, am făcut progrese remarcabile care nu ar fi fost posibile fără implicarea permanentă a Consiliului Judeţean Suceava, care a fost receptiv la toate schimbările care au vizat angajarea şi formarea personalului, înfiinţarea de noi servicii şi cofinanţarea proiectelor europene care vizau restructurarea centrelor de plasament pe parcursul celor 20 de ani de când funcţionăm”, a transmis directorul executiv al instituţiei, Nadia Creţuleac.

Colaboratori

Din anul 1999, s-au pus bazele unei reţele de asistenţi maternali profesionişti, la început timid, cu ajutorul unor ONG-uri, pentru ca apoi să fie legiferată această profesie, rezultatele fiind pe măsură: la momentul actual peste 400 de asistenţi maternali profesionişti ocrotesc peste 600 de copii şi tineri. Reprezentanţii DGASPC Suceava au spus că pe partea de protecţie a persoanelor adulte cu handicap (după unirea protecţiei copilului cu cea a adulţilor în anul 2005) au fost reabilitate şi modernizate centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi au fost înfiinţate noi centre/locuinţe protejate prin accesarea de proiecte cu finanţare externă.

Munca în asistenţă socială înseamnă o muncă de echipă, de aceea reprezentanţii instituţiei au ţinut în mod special să mulţumească tuturor partenerilor din instituţiile publice, dar şi partenerilor din mediul privat, ONG-uri, precum O Nouă Viaţă, Asociaţia Blijdorp Belgia şi Asociaţia Blijdorp România, Fundaţia Bridges, Fundaţia FARA, SERA, Salvaţi Copiii România, UNICEF, Fundaţia Sfinţii Ierarhi Leontie şi Teodosie Rădăuţi, Fundaţia Holt România, World Vision, Fundaţia Motivation, HHC, AREAS, Cristos pentru România, Hand of Hope, Help Autism etc.

Diplome şi plachete

În cadrul manifestării de pe 20 decembrie au avut loc mai multe momente festive: premierea celor mai vechi angajaţi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, încă din anul 1997: s-au oferit diplome foştilor directori executivi şi o plachetă omagială „In memoriam Laurenţia Ulici”, plachetă care i-a fost înmânată fiului acesteia, Flavius Ulici; Premierea asistenţilor maternali profesionişti (11 dintre primii asistenţi maternali au fost premiaţi de Fundaţia Bridges - SUA şi au primit plachete de merit pentru întreaga activitate din partea directorului executiv al DGASPC Suceava); Prezentare în PowerPoint a centrelor de copii şi de adulţi şi oferirea de către Nadia Creţuleac a plachetelor omagiale şefilor de centre; plachete omagiale au primit şi reprezentanţii Aşezământului ”Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuţi şi ai Centrului ”Sfântul Nicolae” din cadrul Fundaţiei FARA.

Au primit diplome şi întreaga apreciere cei care au condus Comisiile de Protecţia Copilului de-a lungul celor 20 de ani, în calitate de preşedinţi, secretari ai judeţului şi actualul preşedinte al Comisiei de Protecţia Copilului Suceava. Momentul artistic a fost susţinut de Lucian Afilipoaie şi corul format din persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul centrelor pentru adulţi, care i-au încântat pe toţi cei prezenţi cu câteva colinde, încheind astfel evenimentul într-o atmosferă de sărbătoare. Moderatoarea evenimentului a fost Gabriela Elena Prundel, şef Birou adopţii şi post adopţii din cadrul DGASPC Suceava.