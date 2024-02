Dumneavoastră, cei care citiţi această rubrică, ştiţi foarte bine că în fotbal, iubirea mea cea mare, unică şi străveche (adică de prin 1958!) se numeşte Real de Madrid. De ani buni, sunt un "madridista" cu acte, şi sper cu maximă convingere că va veni şi ziua aia în care o să am banii cu care să merg pe Bernabeu să văd un meci, nu contează cu cine, poate fi şi cu Getafe! Dacă am ajuns aici, atunci trebuie să-l citez pe Gică Craioveanu care, consultat telefonic de Digi Sport alaltăieri noaptea, după meciul Getafe - Real 0-2 (0-1), în pofida faptului că nu e deloc vreun fan al Real-ului, a spus ca Real joacă excepţional în acest sezon, că în meciul cu Getafe a câştigat la pas, aparent fără vreun efort, şi că dacă luau în serios toate ocaziile avute, jucătorii de la Real ar fi putut câştiga la o diferenţă de 4-5 goluri sau chiar vreo 7. Perfect adevărat, iar faptul căReal are acum în faţa lui Atletico şi a Barcelonei 11 puncte vorbeşte de la sine despre ce înseamnă Real în 2024, un an în care nu cred că o poate opri cineva din drumul către titlu în Spania şi Champions' League în Europa. Atacul este o încântare, Vinicius şi Rodrygo primind din acest sezon şi suportul lui Bellingham, devenit din start un jucător fundamental, poate chiar cel mai bun în actuala formulă. Numai căReal are o ţintă: Kyliam M'Bappe, cel mai bun jucător al lumii de câţiva ani încoace, chiar dacă nu are şi trofeele care să confirme asta. Se pare că negocierile sunt pe final, toată lăcomia lui Kylian şi a familiei găsind răspuns favorabil la Florentino Perez. Se naşte totuşi întrebarea: dacă echipa e aproape de perfecţiune fără el, oare sosirea lui M'Bappe nu va deregla ceva, înainte de a o duce pe noi culmi? Bellingham a devenit idolul tribunelor (şi al meu, vă jur!), însă sosirea francezului nu i-ar putea dăuna măcar în plan psihic? Am mai spus-o, o mai zic o dată: aşa cum Ibrahimovici n-a ajuns niciodată la Real (iar Real a trăit bine mersi şi fără el...), poate că ar fi bine să ratăm şi venirea lui M'Bappe!