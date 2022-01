Tot mai scurtele vacanţe fotbalistice de iarnă ne-au adus în situaţia ca în acest an să asistăm la reluarea activităţii oficiale la circa o lună de la întrerupere. Aşadar, abia am trecut de jumătatea lui ianuarie şi iată că, teoretic, de mâine revenim pe stadioane. Spun "teoretic" deoarece sunt încă probleme (ici, colo, chiar majore) legate de pandemie şi, la ora la care scriu, sunt destule echipe care au probleme de lot. Oricum, forurile diriguitoare (ah, ce-mi place formularea asta cu "diriguitorii"!, mai ales că structuracare chiar cu asta se ocupă, LPF, habar n-am dacă mai există ori dacă mai are conducere, din moment ce numitul Gino Iorgulescu pare desprins din manualul de zoologie: a dispărut ca măgaru-n ceaţăşi tace caporcu-n păpuşoi!) tac adânc ca întotdeauna şi ne lasă să ne ţinem de deducţii şi speculaţii, în lipsa unor informaţii direct de la sursă. Apropo: am deschis acum Google, căutând să văd ce zice acolo de LPF, şi am descoperit stupefiat că mălai mare ăla de Gino Iorgulescu e în fruntea afacerii (că dacă afacere nu-i, atunci ce mă-sa să fie!?) de 9 (n-o-u-a!) ani. Hai, spuneţi, vă rog, dacă l-aţi văzut măcar de două ori în acest interval, că eu să fiu al naibii dacă de la alegere (or fi fost două!?, nici asta n-am habar) l-am mai văzut sau auzit vreodată! S-o fi ascunzând? Că parcă nu el era cel vânat, ci asasinul de fiu-su! În sfârşit, să presupunem că mâine reîncepe panarama numită Liga l, şi că peste o vreme se încheie parcursul normal, după care încep anomaliile alea numite play-off şi play-out, care deşi în engleză înseamnă acelaşi lucru, în românăau sensuri complet diferite! Iar asta vorbeşte de la sine despre minţile care conduc fotbalul românesc din România!