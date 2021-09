Cred că v-ați obișnuit deja și dumneavoastră și nu vi se mai pare nimic ieșit din comun că echipele noastre de fotbal, prin cei mai credibili reprezentanți ai lor, să facă în permanență declarații din cele mai năucitoare și mai spectaculoase, care dacă ar fi să se respecte, am avea un fotbal comparabil doar cu cel al marilor puteri în domeniu. În pauzele de dinaintea începerii unui nou campionat, aflăm că alea 4 (acum) care ar urma să ne reprezinte în cupele europene nici nu concep să nu facă prăpăd, să-i curețe pe adversari cum curăță vaccinul virusurile, și că abia prin primăvarăo să înceapă ceva probleme, când crește valoarea adversarilor. După care iau mardeli soră cu moartea încă din turul l preliminar, cam 3 din 4, iar aia mai brează (în acest sezon, CFR), ajutată și de un regulament tolerant cu neisprăviții, retrogradează de două ori, ajungând totuși în competiția de consolare, Conference League, după ce n-a fost în stare nici măcar să ajungă în Europa League. Astea-s, cum ziceam, alea bune! Alealalte, proastele familiei, 12 la număr, tot înainte de start, se înghesuie pe locurile de play-off de zici că se dau tigăi în promoție la mall! Astfel încât, e clar, va fi un play-off cu toate 16, în play-out nefiind nimeni care să ajungă, deci nici măcar una nu va retrogradă! Loturile, și la alea 4 breze, și la cele 12 toante, vor cuprinde fel de fel de glorii, cei mai puțin performanți fiind ăia de 35 - 36 de ani, de nivelul unor Ronaldinho sau Totti când aveau vârsta asta. La urmă, nimeni nu ia pe nimeni, ci se găsesc pe undeva vreo câteva muhaiele de cumpărat la snop (cam 3 la 2 lei!), plus tradiționalii recuperați: Torje, Keseru, Tamaș. Și ne uităm caproștii, prețde 30 de etape plus play-off și outla toți împiedicații, rebutații și ratații de pe lume, deversați fix în Liga l. Nasol e că boala asta se ia. De pildă, la handbal. Și feminin, și masculin. Ați văzut mardeala soră cu moartea luată de Dinamo de la PSG alaltăieri? Asta după ce o victorie duminica trecută îi făcea deja favoriți!!! Iar fetele, în moțcu Neagu, erau ca și câștigătoare ale trofeului... numai că le-au bătut de le-au căpiat și niște daneze, și niște rusoaice! De ce dracu' în sportul nostru tot ce-i rău se ia mai rapid decât COVID-ul?