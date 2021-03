Mâine se va face tragerea la sorţi a meciurilor din sferturile de finală ale cupelor europene, etapăîn care e clar că au ajuns totuşi echipele cele mai solide în acest sezon. În momentul când scriu acest articol mai sunt de disputat ultimele două meciuri retur din optimile de finală ale Champions' League, una din cele două calificate fiind, aproape sigur, Bayern Munchen, cealaltă urmând a se alege între Atletico Madrid şi Chelsea, şansele cele mai mari fiind ale englezilor, după victoria cu 1-0 de la Bucureşti. Dacă vă uitaţi la lista celor 8 calificate, veţi constata că dintre marile favorite lipsesc Barcelona şi Juventus, ceea ce de fapt nici nu e de mirare, deoarece în acest sezon jocul ambelor a fost departe de ceea ce arătau în anii în care se lăfăiau în plină glorie. Surprizele plăcute ar fi Manchester City şi Paris Saint Germain, dar dacă ar fi să merg înainte cu speculaţiile, aş zice că 1000 de ani de acum înainte nici una din ele nu va câştiga trofeul, indiferent ce lot de mega extratereştri şi-ar face şi indiferent ce super fantastic antrenor ar aduce. Lucrurile stau cu totul altfel în privinţaabonatelor la trofeu sau măcar la finale, precum Real Madrid şi Bayern Munchen. Dacă tragerea la sorţi nu le aşază pe aceeaşi parte de tablou (deoarece mâine se face tabloul celor două competiţii până la capăt, ca acelea de la turneele de tenis) sunt gata să pariez că până în finalănimic nu le va opri. Iar finala, e limpede, nu poate să fie câştigată decât de echipa care are deja 13 trofee, mai e nevoie să spun care e aia!? Ei, dincolo de fanatismul meu pentru Real de Madrid, care are deja o vechime de 63 de ani (mă sperii singur când spun sau scriu numărul ăsta!), nu pot să nu mă declar încântat de ceea ce am văzut alaltăieri, inclusiv două din cele mai spectaculoase ratări ale anului (de fapt trei, că Benzema a avut două în aceeaşi fază!), cea a lui Vinicius fiind de domeniul perfecţiunii! Vreau să vă atrag atenţia asupra unui fenomen aparent de neînţeles la noi, anume că prezenţa unui singur om poate face să renască o echipă întreagă. Da, e vorba de Sergio Ramos şi de felul în care reuşeşte să mobilizeze tot ce mişcă pe teren în jurul său. Dincolo de faptul că uneori, ca alaltăieri, joacă chiar perfect, fără greşeală, îi face pe toţi coechipierii să mănânce jar. Cam asta făcea şi Mirel Rădoi la Steaua, dacă vă amintiţi. Dacă Real chiar îl va vinde la vară, urmează prăbuşirea. Iar dacă îl are în echipă, fără accidentari sau eliminări, o văd pe Real ca prinncipala favorită şi în Primera Division, şi în Champions' League!