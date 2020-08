L-am revăzut ieri pe mutu' (nu, asta nu-i cu majusculă!) din fruntea Ligii (poreclită astfel) Profesioniste de Fotbal. Mutul despre care scriu aici are numele de familie Iorgulescu, acelaşi cu al unui deja celebru asasin la volan, salvat o vreme de iubitorul tătic de puşcăria în care ar fi trebuit băgat încă de pe patul de spital, imediat după accidentul în care a omorât un nevinovat. În cei prea mulţi ani de când a fost pusă în fruntea LPF, marioneta a reuşit nişte tăceri atât de adânci şi de îndelungate încât am convingerea că o invidiază până şi mutul suprem al ţării ăsteia prost făcute (dar bine conduse!). Foarte interesantă a fost abordarea părţii finale a panaramelor de competiţii pe cele 3 niveluri (adică două la prima ligă şi unul la divizia B), ambele organisme presupus răspunzătoare etalându-şi cu acest prilej nu doar incompetența (pe care au demonstrat-o în permanenţă de când au încălecat neisprăviţii care le conduc atât LPF,cât şi FRF),ci şi un înalt grad de imbecilitate fără frontiere. Pe linia asta, a imbecilităţii, s-au reuşit câteva performanțe demne de cartea recordurilor cretine, începând cu schimbarea sistemului competiţional practic de la o etapă la alta, deci cam de 10-12 ori în vreo lună jum'ate. Şi nu putem să nu reamintim aici şi de finalizarea diviziei C prin douăsisteme diferite! Ca la ospiciu: din două serii au promovat direct, din alte 3 vor promova după baraj!!! Spuneţi, vă rog, fără să analizaţi prea adânc: trebuie să fii sau nu absolut idiot ca să concepi aşa ceva!? Moţul pe cac..., pardon: bomboanape coliva campionatelor naţionale l-au pus aceiaşi imbecili oficiali fix la spartul târgului: au transformat campionatul, camod de desfăşurare, în... cupă, inventând un meci decisiv, de "care pe care" (mai corect ar fi fost... pe căcare!)! Iar finalul finalurilor mi se pare supremă idioţie: după ce au făcut programarea meciurilor restante până prin 18 august, s-au sucit peste noapte şi s-au pus pe împărţit puncte la... etape! Adică să facă media de puncte/meci, astfel încât alea cu coeficient mai mic să pice uite-aşa! Nu mi-o fi mie cine ştie cât de dragă Dinamo, dar parcă nici să-şi bată joc de ea în halul ăsta nişte limbrici şi nişte infractori nu e în regulă.