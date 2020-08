Am să-i rog pe anumiți activiști de mediu și pe fanaticii lor susținători să citească rândurile ce urmează, înainte de a porni avalanșa delirantă de înjurături și jigniri la adresa ziarului și a colegilor mei.

Există la noi în județ mai mulți activiști de mediu. Să rămânem la această denumire generică, „activist de mediu”, denumire care caracterizează acea persoană ce identifică și încearcă să combată încălcările legislației în domeniu sau chiar abaterile de la bunul-simț, abateri care țin de zona contravențională. Cunosc personal câțiva activiști de mediu, cu care am o relație foarte bună, chiar dacă nu întotdeauna părerile noastre coincid. Oameni dedicați, implicați în tot ceea ce înseamnă protecția naturii. Oameni care nu o dată și-au luat prietenii și au strâns mizeriile aruncate prin păduri, parcuri sau pe marginea drumurilor. Oameni care au sesizat încălcări ale legii de către diverși operatori economici. De cele mai multe ori au avut dreptate, alteori bănuielile lor nu s-au confirmat. Când plângerile lor s-au dovedit a fi nejustificate, au acceptat că au greșit, în baza probelor ce le-au fost prezentate. Și au mers mai departe. Fără patimă, fără ură, fără a-i discredita pe cei care le-au arătat că nu au avut dreptate. Pentru că așa procedează un om inteligent, un om de bună-credință. Își recunoaște greșeala, atunci când aceasta există. Fără patimă, fără ură, fără jigniri.

Mulți dintre activiștii de mediu de la noi din județ sunt finanțați de către diverse organizații de profil din țară sau străinătate. Absolut normal. Îți trebuie resurse financiare considerabile pentru a te lupta cu mafiile din diverse domenii, pentru a face drumuri nesfârșite la instituții ale statului, în speranța că le vei scoate din amorțeala în care zac de ani și ani de zile.

Am scris de fiecare dată și vom scrie în continuare despre toate acțiunile activiștilor de mediu, care au drept scop identificarea celor care încalcă legea sau prevenirea unor acțiuni de acest gen. În luna iulie, am publicat cinci articole despre sesizările făcute de activistul de mediu Daniel Bodnar, care a identificat în trafic mașini supraîncărcate cu lemne, al căror tonaj depășea cu mult limita permisă de lege. Și chiar în ziarul de astăzi există un articol despre o sesizare a aceluiași Daniel Bodnar, referitoare la tăieri ilegale de lemn la Moldovița, sesizare confirmată de Direcția Silvică, instituție ce le-a desfăcut imediat contractele de muncă celor vinovați. Pentru toate aceste acțiuni, Daniel Bodnar merită aprecierea noastră, a tuturor. Doar că...

În numărul de miercuri al ziarului nostru am publicat o știre despre un camion de lemne, păzit o noapte întreagă de polițiști și a cărui greutate se încadra în limitele legale. La prima vedere, cântărit din ochi, vehiculul părea că are o greutate mult peste cea legală, așa că același Daniel Bodnar a sesizat Poliția. Doar că lemnele erau uscate, iar greutate lor era mult mai mică decât ar fi fost dacă erau verzi, de abia scoase din pădure. Problema pe care am ridicat-o noi nu a fost că Daniel Bodnar nu a avut dreptate în acest caz, ci faptul că este inadmisibil ca un agent economic, oricare ar fi acela, să fie blocat 12 ore, deoarece instituțiile statului nu pot verifica în timp rezonabil o sesizare. Pentru că acel camion a fost blocat și păzit de polițiști timp de 12 ore, până a venit echipajul de la ISCTR pentru a cântări camionul și încărcătura. Și este a doua oară când se repetă o situație de acest gen, în decurs de doar o săptămână. Cine despăgubește agentul economic? Cine răspunde pentru blocarea, putem spune chiar sechestrarea, camionului care circulă respectând prevederile legale? Ca de obicei, nimeni.

Mi se pare un subiect foarte important și care trebuie analizat și dezbătut în continuare. Doar că activistul de mediu Daniel Bodnar nu este de acord. Încă de la primele ore, cățelușii lui Daniel Bodnar ne-au împroșcat cu noroi în mediul online, ne-au înjurat ca la ușa cortului și ne-au acuzat că suntem corupți, pentru simplul fapt că am publicat acea știre. După o bucată de vreme, Daniel Bodnar s-a mai gândit, a întors-o și ne-a transmis că suntem „clienți ai Mafiei” deoarece scriem că transportul în cauză este în legalitate, deși a fost reperat pe un drum unde tonajul maxim este de 7,5 tone. Nu există dovezi că a circulat pe un astfel de drum. Poate așa o fi. Dar o fotografie cu un simplu semn de circulație nu reprezintă o dovadă. Daniel Bodnar, alături de alți tineri extaziați din țara asta, trebuie să înțeleagă faptul că nu poți acuza sau pedepsi pe cineva fără a avea probe. Așa funcționează justiția, nu doar la noi, ci în toată lumea asta liberă, democrată. Nu merge cu „știu eu, am eu informații”. Asta e pentru live-urile de pe Facebook. Acolo, da, poți spune orice. Din păcate...

Cât am scris, justificat, articole care l-au încântat pe Daniel Bodnar, care au fost pe gustul lui, eram „o echipă de profesioniști”. Cum am scris ceva ce nu îi convine, suntem „corupți”, „clienți ai Mafiei”, „jeguri”, iar celelalte „epitete” nu le mai enumăr, pentru că am cei 7 ani de acasă.

Am prezentat „cazul” lui Daniel Bodnar, mentalitatea lui și a celor care îi țin hangul. Din păcate, nu este singurul activist de mediu care are această atitudine. Ești bun, corect și profesionist doar atunci când scrii ceea ce îi convine.

Măi oameni buni, asta e țara pe care o doriți? O țară în care numai voi să aveți dreptate? Asta e societatea la care visați? Una în care oricine are altă părere decât a voastră să fie împroșcat cu noroi, înjurat, jignit și calomniat? Așa v-au educat părinții voștri, așa ați învățat la școală? Să puneți pumnul în gură celui care gândește altfel, celui care are „tupeul” să vă contrazică, celui care are „nesimțirea” să vă arate că ați greșit? Treziți-vă, vă rog, treziți-vă, pentru că, altfel, toate bunele voastre intenții vor fi interpretate. Și veți rămâne singuri, o mână de oameni fanatici, care nu vor înțelege de ce lumea nu îi mai bagă în seamă, care se vor întreba mereu de ce lumea are ceva cu ei.

P.S. După ce am scris rândurile de mai sus, am citit comentariile la o știre pe care colegul meu Florin Paiu a postat-o pe site-ul ziarului. Era vorba despre același Daniel Bodnar, care s-a filmat în timp ce depășea pe trecere de pietoni și pe linie continuă un camion cu lemne. Iar poliția, sesizată și în baza probelor, a anunțat că îi suspendă carnetul. Firesc. Era o simplă știre, care consemna lucrurile menționate. Fără nici un fel de interpretare. Dar comentariile pe care le-am citit, postate la această știre, nu mai sunt ale unor cățeluși, sunt ale unor indivizi care nu au nici o legătură cu ordinea, morala, bunul-simț și, în cele din urmă, dar în primul rând, legea. Că ne-au înjurat ca la ușa cortului... nu mai insist. Acesta le este nivelul, atât îi duce capul, asta este educația primită de acasă. Dar să ajungi să susții ideea că Daniel Bodnar poate încălca legea în cadrul acțiunilor lui mi se pare deja periculos. Refuz să cred că aceștia sunt tinerii în care ne punem speranța zilei de mâine.