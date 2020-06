Oare ce am văzut cu toții? Nu v-au durut ochii? N-ați făcut conjunctivită? Scuze pentru aceste trei întrebări retorice cu care am deschis rubrica de azi. Dar... CFR-FCSB a fost derby de clasament și a arătat exact așa cum îi sună numele. Dacă nu am folosi vocala ”e” după fiecare consoană, am avea cîfîrî-fîcîsîbî, fără să mai respectăm regula lui ”â” sau ”î”. Dan Petrescu a jucat teatru buf, și-a criticat la greu echipa după ce și-o felicitase pe bucăți, om cu om. La bucureșteni s-a lăsat și cu accidentări, probabil pentru că am cobit eu (vă amintiți, sper, de articolul de după epurarea lotului). Filip și Nedelcu au probleme fizice, dar improvizațiile sunt însăși definiția profesionalismului la echipa Gheo Becali. Formula de apărare într-un meci cvasidecisiv pentru titlu conținea doar jumătate dintre consacrați, restul erau veleitari. Sau mai degrabă forțați de antrenori închipuiți. Degeaba au desenat frumos în atac cei de la FCSB, se vedea că era vorba doar de talent, nu de ceva lucrat. Antrenorul Bogdan Vintilă e bun ca executant, alții nu au ce executa după el. Rezultatul derby-ului a fost după radiografia care se face de către ”tipsteri”, adică aceia care dau sfaturi în domeniul pariurilor sportive: 1-0 pentru echipa de pe primul loc!

Și mai rău a fost la meciul de luni seară, un 0-0 între Astra și Gaz, la care creativul Ligii 1 (Budescu) a trebuit să fie scos din teren, atât de multe idei avea! Foarte puțin timp s-a intersectat cu Alibec, doar vreo 20 de minute, deci minimizare asumată din partea băncii tehnice a potențialului de conlucrare al celor doi. Dar nici măcar această chestiune subiectivă n-ar fi trebuit să influențeze rezultatul, mai mult decât cartonașul roșu acordat unui jucător al echipei adverse pe finalul primei reprize. Practic, Astra Giurgiu ar fi urcat pe locul secund al clasamentului dacă ar fi învins o echipă care a jucat mai mult de o repriză în inferioritate numerică. Iar acest lucru, pentru cei care au văzut meciul, a fost departe de a se împlini.