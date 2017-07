postWimbledon

La feminin, continuă seria imprevizibilă a câştigătoarelor, de parcă acestea se extrag dintr-o căciulă, la grămadă. Totuşi, Simona este o constantă la vârf, devenind jucătoarea cu cele mai multe săptămâni în Top 10 (după ieşirea firească a Serenei). A depăşit-o în clasament pe Kerber, dar peste ea a sărit Pliskova. Atenţie, şi cehoaica este, deocamdată, un lider WTA fără Grand Slam! Totuşi, consider că această chestiune a numărului unu este una de timp pentru Simona. Practic, dacă îşi dorea să-l forţeze, ar fi venit la Bucureşti, ar fi câştigat turneul şi s-ar fi cocoţat în frunte. În teorie suna bine, dar revenirea pe zgură nu e chiar floare la ureche, iar rezervorul de energie nu mai e nici el plin. O eliminare cu cine ştie ce jucătoare dispusă la efort intens ar fi cântărit greu la moral. Mai bine să se prezinte revigorată pe hardul american, acolo unde a avut rezultate bune în trecut, lăsând lucrurile să vină de la sine. Dacă managementul pare în regulă, unde se situează jocul? Senzaţia e că Simona a progresat la mental şi la serviciu. Nu se mai bate singură, adversara trebuie să joace cu adevărat bine ca s-o elimine. Rămâne de văzut dacă partea cu serviciul e de conjunctură sau se va perpetua. Hai cu GS-ul, Simona, ca să răsuflăm uşuraţi şi să ne vedem de fotbalul nostru!

La masculin, am mai spus-o, parcă ne-am întors în timp: anul acesta, din 8 turnee majore (3 GS şi 5 Masters), 7 au fost câştigate de Federer şi Nadal! Pe al optulea şi l-a adjudecat un reprezentat Next Gen, Saşa Zverev. Iar Rafa şi Roger au câştigat Roland Garros şi respectiv Wimbledon fără set pierdut! S-a spus că Roger n-a întâlnit pe nimeni din Big Four la Londra, dar faptul că aceştia n-au sosit la întâlnire nu este vina sa. La fel i s-a întâmplat lui Rafa la Paris, care l-a primit pe Wawrinka în compensaţie. Iar ca joc, cei doi corifei par puşi din nou pe fapte mari, presimt că vom avea un US Open de pomină. Tot între ei se va da şi lupta pentru No. 1 ATP, altă restauraţie! Murray, încă lider, nu are cum să-i încurce, punctele sale s-au clădit pe 4 succese din 6 turnee mari, în a doua parte a anului trecut! Practic, ceva irepetabil, mai ales în conjunctura actuală. Astfel, cine va câştiga US Open devine secundar pe lângă cele două întrebări grozave la care tenisul masculin trebuie să dea un răspuns: „va câştiga Nadal, în sfârşit, primul său Turneu al Campionilor?” şi „cine dintre Rafa şi Roger va termina anul ca lider ATP?”...