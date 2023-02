Eveniment

Sâmbătă, 18 februarie, la Poiana Stampei, a avut loc a XX-a ediţie a Balului gospodarilor, manifestare care marchează intrarea în Postul Paştelui, dar şi apropierea primăverii. Balul este unul din multiplele evenimente culturale organizate în comuna de la graniţa județelor Suceava şi Bistriţa-Năsăud în care sunt promovate datinile, tradiţiile şi mândrul port de la Poiana Stampei, în special bundiţa cu flori.

În anul 2000, regretatul primar Elisei Todaşcă a organizat primul bal, o manifestare în cadrul căreia să fie promovate datinile, tradiţiile şi mândrul port de Poiana Stampei, în special bundiţa cu flori. În afara faptului că a reînviat activitatea culturală, el şi-a pus amprenta asupra activităţii culturale prin înfiinţarea în acelaşi an cu balul a Ansamblului „Poieniţa”, înfiinţarea unui taraf şi a Grupului folcloric vocal „Flori de pe Dorna”, care a reuşit să strângă în buchete de melodii tot ce este mai frumos şi mai reprezentativ pentru această vatră etnofolclorică.

Costumul popular a fost obligatoriu pentru toţi participanţii la bal, fiecare doamnă care a intrat în Casa de Cultură „Elisei Todaşcă” primind din partea primarului comunei, Viluţ Mezdrea, câte un trandafir, iar fiecare familie a fost invitată să facă o fotografie, „o mărturie aşezată într-o ramă personalizată cu Balul gospodarilor 2022 şi care, împreună cu o diploma primită de fiecare cuplu participant, atestată prezenţa la eveniment”.

Dorinţă de continuitate a tradiţiilor româneşti

Respectând tradiţia satului românesc, manifestarea reluată după o pauză de doi ani din cauza pandemiei și la care au participat aproape 500 de oameni a început cu un moment religios de binecuvântare a celor prezenţi şi a bucatelor. Preoţii parohi Constantin Jbanca şi Sorin Ilie Cormoş au vorbit şi despre pregătirile pentru intrarea în Postul Paştelui, despre frumoasele costume populare care sunt o emblemă a comunei Poiana Stampei şi despre nevoia de a fi împreună.

„Pornind de la cuvintele psalmistului David, <Cât de frumos este să locuiască fraţii împreună>, iată că astăzi ne-am adunat ca fraţii în Casa de Cultură a comunei Poiana Stampei”, a spus preotul Constantin Jbanca.

La rândul său, părintele Sorin - Ilie Cormoş, participant pentru a doua oară la acest eveniment, a considerat Balul ca o dorinţă de continuitate a tradiţiilor româneşti. „Este un eveniment încărcat de frumuseţe. Frumuseţea de pe chipurile dumneavoastră este amplificată de frumuseţea costumului pe care îl purtaţi, pentru că în costumele populare pe care le-am moştenit de la strămoşii noştri se îngemănează atât frumuseţea florilor de câmp cât şi frumuseţea sufletului omenesc. Să ne amintim că înaintaşii noştri nu îşi cumpărau aceste costume din China, le coseau cu migală gospodinele şi de câte ori făcea câte o înţepătură în ie sau în cămeşa bărbatului plecat pe front să lupte, de atâtea ori rosteau o rugăciune pentru întoarcerea iubitului sau soţului, dacă era măritată, sau îşi spuneau un of pe care fiecare om din lumea acesta îl are. Tot de atâtea ori fetele tinere, când îşi coseau cămaşa cea frumoasă de mireasă, se rugau la Dumnezeu să le ducă un bărbat frumos ca cel pe care ele îl aveau în minte.

Acest bal al gospodarilor nu este o distracţie oarecare, este în primul rând o dorinţă de continuitate a acestor tradiţii minunate româneşti. Poporul nostru a ştiut când trebuie să muncească şi când trebuie să se veselească. În aceste petreceri ale neamului românesc nu a fost niciodată nimic urât, nimic nelalocul lui. Dacă vă uitați al un dans popular o să vedeţi câtă simetrie, câtă frumuseţe, câtă graţie este împletită acolo, câtă osteneală şi cât meşteşug există.

Pentru mine este o seară minunată, o seară plină de emoţie şi de frumuseţe pentru că dumneavoastră, prin prezenţă, duceţi mai departe nişte tradiţii minunateşi încărcate de frumuseţea neamului nostru”, a fost îndemnul părintelui Sorin - Ilie Cormoş.

Cel mai frumos bal din Bucovina

La balul organizat de Primăria şi Consiliul Local Poiana Stampei au participat localnicii, persoane din împrejurimi, din judeţ, din Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, dar şi oaspeţi din Polonia. În cadrul evenimentului au avut loc momente artistice susţinute de artişti locali, de invitatul de onoare - cunoscutul solist de muzică uşoară şi populară Aurel Tămaş, însoţit de formaţia sa de ceterași, tânăra bucovineancă Raluca Vasiluţ - Corujan, Laura Erhan şi Bucovina Express.

Primarul Viluţ Mezdrea a precizat: „Este cel mai frumos bal din Bazinul Dornelor şi nu cred că greşesc dacă spun că este cel mai frumos bal şi din întreaga Bucovină. Aici, la Poiana Stampei, s-a dat startul în urmă cu mulţi ani la Balul Gospodarilor, şi de la an la an am fost tot mai mulţi şi tot mai frumoşi. Vom duce mai departe această tradiţie frumoasă din dragoste faţă de port şi tradiţia populară cu care am fost înzestraţi şi vom face în aşa fel încât să dăm generaţiilor care vor veni aceste frumuseţi pe care le-am primit ca moştenire. Acest bal nu este frumos pentru că l-au organizat primarul, viceprimarul, consilierii locali şi toţi cei care s-au îngrijit de acest eveniment. Acest bal este frumos prin dumneavoastră, prin costumele populare pe care le îmbrăcaţi şi cu care veniţi la acest frumos bal al gospodarilor. Noi vrem să îl facem, iar dacă dumneavoastră aveţi această dragoste şi veniţi în fiecare an alături de noi, nu putem decât să ne bucurăm şi să vă asigurăm că vom organiza şi alte evenimente de acest fel.

Avem invitaţi pe măsură, avem meniu bogat, avem oaspeţi de seamă, avem tot ce ne trebuie pentru ca această seară să fie una de neuitat şi să plecăm de aici cu o amintire frumoasă”.

Bucovina, „Elveţia României”

Pe ritm de muzică populară, cântată de soliștii invitaţi până în zorii zilei de duminică, oamenii îmbrăcaţi în cămăşi şi cămeşoaie ţesute la război sau cusute minuţios cu motive florale şi bundiţe ornamentate tot cu flori s-au cuprins în hore sau doi câte doi.

Solistul de muzică populară Aurel Tămaş a apreciat modul profesionist de organizare a balului, dorinţa oamenilor de a participa la un act cultural de calitate şi modul în care bucovinenii ştiu să păstreze tradiţiile şi portul popular. „Dumnezeu a făcut să ne întâlnim la Balul Balurilor din <Elveţia României> cum îmi place mie să spun comunei Poiana Stampei din Bucovina noastră scumpă şi dragă. Sunt bucuros că poposesc aici, la unii dintre cei mai frumoşi români care sunt bucovinenii, pentru a petrece o seară frumoasă şi pentru a ne bucura de multă voie bună. Dumnezeu a făcut să fim un neam frumos, să mâncăm sănătos, să ne îmbrăcăm frumos. De aceea neamul românesc nu o să dispară niciodată, chiar dacă alţii se uită mai cu jind la noi şi ne lovesc din toate părţile, când în biserică, când în cultură. Europa trebuie să fie mândră că România face parte din ograda ei”, a fost mesajul solistului Aurel Tămaş.

Aniversări şi „premii gospodăreşti“ la tombolă

Cei care a luat parte la această frumoasă manifestare cultural-artistică au avut ocazia să se bucure de o seară cu muzică de calitate, de artişti de calitate, bucate alese pregătite de Restaurantul „La Pentelescu”, băuturi tradiţionale, cele mai gustoase prăjituri fabricate de Lulu Artisan Patiserie, şi de cea mai bună ţuică fiartă cu secărică preparată deOctavia Chiforescu.

Printre surprizele oferite de organizatori s-a numărat și acordarea din partea primarului Viluţ Mezdrea a unei Diplome de fidelitate familiei Gheorghe şi Marinela Ţiganea pentru cei 34 de ani de căsnicie. „Foarte puţini sunt cei 34 de ani petrecuţi împreună cu soţia mea, care mi-a dăruit trei flori pe care le am acasă. În urmă cu 34 de ani, pe 18 februarie, la vârsta de 22 de ani, m-am căsătorit. Aici era un cămin cultural vechi, era foarte frig, ne-am bucurat de acel moment fascinant împreună cu toţi cei dragi. Este o mare bucurie ca, după 34 de ani, să petrecem tot la Căminul Cultural, unul modern faţă de ceea ce era pe atunci, şi cu atât de multă lume”, după cum ne-a spus Gheorghe Ţiganea.

Şi Mirela Rusu, o altă sărbătorită a zilei de 18 februarie, a primit o diplomă şi un buchet de flori.

Mult aşteptată a fost tombola în care au fost puse la bătaie 36 de „premii gospodăreşti“, cum ar fi furci, lopeţi, greble, ciocane, găleţi, coase, sape, bidoane, sârmă ghimpată şi multe alte unelte necesare în zootehnie sau în atelierul de pe lângă casă. Biletele câștigătoare au fost extrase de solistul Aurel Tămaș, marele premiu fiind o roabă cu grunz de sare pentru animale, premiul II, o roabă cu un sac cu grăunţe, iar premiul trei, o roabă cu un sac cu tărâțe. Premiile au fost oferite de Asociația Crescătorilor de Animale „Măgura Mare”, preşedinte Iacob Pentelescu.

O altă surpriză a fost tortul balului, frumos ornamentat și gustos, și tortul gospodarilor, care a atras cu ușurința atenția tuturor invitaților, oferind o experiența neașteptata cu shot-uri delicioase.