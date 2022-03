„Tache, Ianke și Cadâr”

Mari actori ai scenei românești, Horațiu Mălăele, Răzvan Vasilescu, Mihai Constantin, Dana Dogaru, Adrian Ciobanu, Maria Veronica Vârlan și Matei Constantin, vor juca marți, 29 martie 2022, la ora 19:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, în spectacolul „Tache, Ianke și Cadâr”.

HorațiuMălăele, în calitate de regizor, aduce pe scena suceveană cele trei tipologii umane, interpretându-l, ca actor, pe evreul Ianke, și distribuindu-i în rolurile turcului Cadâr și românului Take pe Răzvan Vasilescu și pe Mihai Constantin.

Scenografia spectacolului i-a fost încredințată Mariei Miu. Trei negustori de naționalitate diferită, un român, un evreu și un turc, își împart clientela în provincialul Bârlad. Românul Take și evreul Ianke sunt văduvi și au de crescut fiecare câte un copil. Primul îl are pe Ionel, cel de-al doilea pe Ana, tineri școliți la București. Cadâr – turcul, veșnic îndrăgostit, regretă că nu are moștenitori, după o iubire cu o creștină, terminată mult prea repede în tinerețe.

Povestea se construiește în jurul celor doi tineri îndrăgostiți, Ana și Ionel, care vor să se căsătorească, împotriva voinței părinților, negustori vechi, cu prejudecăți. Se ajunge la o situație aparent imposibilă: fata evreului se îndrăgostește de băiatul românului.

Piesa vorbește despre toleranță, prietenie și dragoste, indiferent de naționalitatea personajelor. „Ovrei, creștin, mahomedan, tot una estem”, este una dintre replicile mari ale lui Cadâr din acest spectacol.

Biletele costă 150 de lei și pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrare B, etaj 1. Tel. 0230 523 718. Programul agenției de bilete: de luni până vineri, între orele 9:00-15:00.