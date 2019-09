Pe 18 septembrie

Gala de premiere ”10 pentru folclor”, ediția a IV-a, va avea loc pe 18 septembrie, la ora 19:00, la Casa de Cultură a SindicatelorSuceava. Invitații speciali ai galei din acest an vor fi: Fetele din Botoșani, Beatrice Băndoiu, Nicu Mâtă, Viorica Lupu. Organizatorii anunță cu bucurie că cele 700 de invitații rezervate evenimentului s-au epuizat. „Fără a avea afiș și fără a anunța care ne sunt invitații surpriză, deja s-au epuizat invitațiile. Pentru noi toți cei din echipa <10 pentru folclor>este o mare bucurie, dar și o mare responsabilitate în același timp. Dacă oamenii vin la evenimentele noastre fără să le fi spus ce am pregătit pentru ei, asta denotă încredere și respect din partea lor, iar noi le promitem, în schimb, că nu vom coborî niciodată ștacheta, vom continua să facem noi și noi lucruri frumoase pentru ei”, ne-a spus Mihaela Bârsan, realizator TV, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”.

Primul contact cu folclorul

Astăzi, 11 septembrie, se împlinesc și 10 de ani de când Mihaela Bârsan realizează emisiunea de folclor „Izvoare”. La ceas aniversar, realizatoarea TV susține că „orice vis, oricât de nebunesc ar părea, poate deveni realitate!”. „Acum 10 ani am pornit la drum în calitate de realizator de emisiuni de folclor din postura unui telespectator nemulțumit de ceea ce era prezentat la nivelul televiziunilor locale. Eu fac parte din generația copiilor care au crescut cu TVR-ul, cu emisiunea <Tezaur folcloric>, realizată de regretatul realizator de emisiuni Mărioara Murărescu. Duminică de duminică, ediție de ediție, urmăream cu sufletul la gură toți intrumentiștii și interpreții care apăreau în emisiune. Așa am făcut cunoștință cu folclorul și am ajuns să îl îndrăgesc și să îl prețuiesc”, își amintește realizatoarea TV. Eas-anăscut și a crescut la sat, în Chilișeni, unul din cele 11 sate ale comunei Udești, la zona de interferență dintre Bucovina și Regat („am mândriași demnitatea bucovineanului, dar și bunătatea și un simț foarte dezvoltat al proprietății, specifice regățanului”).

”Oamenii trebuie să învețe să facă diferența între muzica populară și folclor”

Acum 10 ani, Mihaela Bârsan și-afăcut o listă cu primii invitați(exact în ordinea aceasta): George Sîrbu, Sofia Vicoveanca, Constantin Mândrișteanu, Margareta Clipa și Alexandru Havriliuc. Nu a avut alternative la acești invitați pentru că nu a conceput să fierefuzată și nici nu a fost. Le mulțumeștedin nou și pe această cale pentru faptul că i-au dăruit din timpul lor și au avut atâta răbdare cu ea. „Am pornit la drum cu gândul că oamenii trebuie să învețe să facă diferența între muzicapopulară și folclor. Muzica populară este, într-adevăr, pentru mase și exprimă foarte simplist sentimentele și trăirile noastre, însă folclorul este mult mai complex: reunește adevărate filozofii de viață și tot ceea ce au cugetat îndelung cei mai înțelepți dintre înaintașii noștri, astfel că folclorul a ajuns să fie sinonim cu identitatea națională a românilor”. În toți acești ani, a avut ocazia de a intervieva personalități precumGeorge Sîrbu, Sofia Vicoveanca, Nicolae Botogros, Margareta Clipa, Grigore Leșe, Ștefan Hrușcă ori Alexandru Arșinel, fără însă să-ineglijezepe tinerii care se remarcau atunci: Angelica Flutur și Alexandru Brădățan. „În toți acești aniam legat prieteniipe viață, lucrând îndeaproape cu unii artiști și parteneri în proiectul <10 pentru folclor>.Acesta este pentru mine cel mai mare câștig în acest proiect. Simt că într-un fel am influențat mersul lucrurilor și le-am reamintit oamenilor că sunt îndreptățiți să aibă pretenții și să nu mai accepte orice”, a concluzionatMihaela Bârsan.