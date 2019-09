Miercuri, 11 Septembrie 2019 (16:25:24)

Deputatul ALDE de Suceava Alexandru Băişanu a fost nominalizat oficial de premierul PSD Viorica Dăncilă pentru a ocupa un post de ministru în Guvern.

„Am decis să nominalizez reprezentanţi ai ALDE pentru portofoliile vacante. Am toată aprecierea pentru cei din ALDE care au înţeles că România are nevoie de stabilitate. Pornind de la interesele României am luat decizia de a nominaliza pe Graţiela Gavrilescu pentru Mediu şi vicepremier, Ioan Cupă pentru Energie, iar pentru Relaţia cu Parlamentul Ştefan Alexandru Băişanu”, a declarat Viorica Dăncilă.