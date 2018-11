„Peisaj Bucovinean”

Artistul plastic Dumitru Rusu, „senior al artelor plastice bucovinene”, a fost sărbătorit marţi, 6 noiembrie, la Galeriile de Artă „Ion Irimescu” Suceava, la împlinirea vârstei de 80 de ani şi peste 50 de ani de activitate artistică. Spaţiul a fost neîncăpător pentru toţi cei care au venit să-l felicite, să-i spună un sincer „mulţumesc” pentru că le-a schimbat destinul sau pentru că i-a îndrumat spre drumul artei într-un mod sincer şi profesionist. Cum putea fi sărbătorit un artist, dacă nu în prezenţa operei sale, a unei expoziţii aniversare, astfel că pe simeze s-au aflat circa 40 de lucrări în acuarelă, realizate de profesorul Dumitru Rusu în ultimii cinci ani, cu preponderenţă în ultimii doi, trei ani. Moderatorul evenimentului a fost Camelia Rusu Sadovei, artist plastic, vicepreşedinte al Filialei Suceava a Uniunii Artiştilor Plastici din România, care a reafirmat faptul că Dumitru Rusu este unul dintre cei mai buni acuarelişti ai Bucovinei.

A ascultat porunca divină a neirosirii talantului

În expoziţia de acuarelă „Peisaj Bucovinean” găsim peisaje în toate anotimpurile, pentru că artistul valorifică ca sursă de inspiraţie locurile copilăriei Ilişeşti, Câmpulung, Vama, Voroneţ etc., bisericile „ca nişte coloane între cer şi pământ”, uliţa copilăriei, moara de apă, în diverse anotimpuri, într-un cuvânt Bucovina. Scriitoarea şi jurnalista Doina Cernica i-a făcut o prezentare „cu bucurie şi cu emoţie” artistului Dumitru Rusu, după cum i-a promis acum un an, în care a strecurat multe amintiri din viaţa lui, multe povestite chiar de el cu diverse ocazii. Aşa am aflat că şi-a definitivat studiile liceale la Liceul de Artă ,,Octav Băncilă” Iaşi, apoi a studiat 6 ani pictura la Facultatea de Arte din Cluj. Dumitru Rusu este şi membru fondator, împreună cu Vígh István, Dimitrie Loghin, Mircea Hrişcă şi Veronica Gridinoc, al Cenaclului care se află la începutul Filialei Suceava a Uniunii Artiştilor Plastici, „o construcţie majoră în viaţa comunităţii artistice din Suceava”, după cum a spus Doina Cernica. Un peisagist de excepţie, cu o minte brici şi, la 80 de ani, în deplinătatea puterii creatoare, nu poate fi decât un „un om binecuvântat”, a spus scriitoarea şi jurnalista Doina Cernica. Tot ea a completat în prezentarea făcută sărbătoritului (care s-a bucurat la eveniment şi de prezenţa soţiei, Lucia Rusu, cu care împarte o căsnicie de 50 de ani), că profesorul Dumitru Rusu, de când a păşit pe această cale a vocaţiei, a chemării, a ascultat porunca divină a neirosirii talantului. Şi-a îngrijit talentul, l-a tratat cu atenţie, l-a perfecţionat, l-a îmbogăţit permanent prin muncă. Are în palmares peste 40 de expoziţii personale, participări la expoziţiile filialei, la expoziţii de grup, premii numeroase şi importante, dintre care premii la trei dintre ediţiile prestigiosului concurs „Voroneţiana”.

Curaj, perseverenţă şi multă muncă

Artistul Dumitru Rusu a pictat mereu ceea ce este frumos, ceea ce aduce bucurie, ceea ce-l încântă pe el şi pe noi, cei care-i privim opera. Tablourile sale vorbesc despre iubirile sale, despre lumina dimineţii, a amiezii, despre sentimente. Chiar el a spus la vernisaj, în faţa celor dragi, că „vorbele mele se văd mai bine pe pereţi... le-am aruncat pe pereţi să vă facă plăcere, să vă uitaţi la ele. Nu sunt lucruri precise. Sunt sentimente care recreează pentru fiecare total altceva. Mă bucur foarte mult că sunt aici, împreună cu voi. Nu aştept cadouri. Eu vă fac cadouri...!”. Profesorul a avut un mesaj şi pentru tânăra generaţie, pentru elevii care tind spre o carieră în domeniul picturii: „Eu la spun elevilor mei: eu nu sunt profesor. Eu sunt un prieten al vostru, care bănuiesc că ştiumai multe lucruri şi încerc să vi le transmit şi vouă. Cine are urechi de auzit să audă. Vă urez curaj şi perseverenţă. Să ştiţi că ce vedeţi aici, pe simeze, este 99 % muncă şi 1% inspiraţie”. Alături de sărbătorit au fost mulţi foşti elevi, colegi de catedră, de atelier, iubitori de artă. Artistul plastic Lucia Puşcaşu a spus că a învăţat de la profesorul Dumitru Rusu „ordinea în atelier, că un lucru început trebuie să fie dus până la capăt, am învăţat compoziţie”. „În tablourile sale apar toate anotimpurile. Omul apare mai puţin în lucrări, dar este prezent prin toate elementele din natură: copac, fâneţe, case, uliţa, biserica etc. Observăm la Dumitru Rusu un echilibru deosebit în compoziţie. Îl felicit pentru întreaga carieră, dar şi pentru faptul că este prezent la orice manifestare a filialei, la orice expoziţie...”, a completat Lucia Puşcaşu.

Diplome de excelenţă pentru un „senior al artelor plastice bucovinene”

Prezentă la eveniment, prof. Loredana Mihaela Ceică, inspector şcolar pentru arte, i-a înmânat profesorului Dumitru Rusu o Diplomă de excelenţă („în semn de recunoaştere a meritelor excepţionale din întreaga activitate ca profesor şi artist plastic”) din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, mărturisind totodată că profesorul Dumitru Rusu i-a schimbat destinul vieţii, i-a convins mama să o dea la Liceul de Artă, „pentru că făceam desene la toată clasa, şi aşa am ajuns astăzi profesor la Colegiul de Artă <Ciprian Porumbescu> Suceava şi inspector pentru arte". Pentru toate acestea, Loredana Mihaela Ceică i-a mulţumit din suflet şi i-a oferit artistului un buchet de flori. În cadrul aceluiaşi eveniment, inspectorul şcolar pentru arte Loredana Mihaela Ceică i-a înmânat o Diplomă de excelenţă şi artistului plastic Gabrel Baban, în semn de recunoştinţă pentru că a fost mereu alături de copiii pe care i-a educat, artist care, sub genericul “70 – Gabrel Baban”, vernisează astăzi, joi, 8 noiembrie, de la ora 16:00, în Galeriile de artă ale Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, o expoziţie care reuneşte 100 de lucrări ale artistului: 56 de lucrări de pictură în ulei şi 44 de lucrări de grafică. Profesorul Dumitru Rusu a mai primit de ziua lui şi o Diplomă de excelenţă „pentru strălucita carieră şi o viaţă întreagă dedicată educaţiei, formării, perfecţionării şi promovării artelor plastice în inima multor generaţii” din partea Centrului Cultural Bucovina, prin intermediul directorului Şcolii Populare de Arte „Ion Irimescu” Suceava, Ion Băiţan. Profund emoţionat, profesorul Dumitru Rusu a primit cu drag îmbrăţişări, flori, cadouri din partea tuturor celor care au ales să-i fie alături la ceas aniversar.