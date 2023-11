Proiectul educațional extrașcolar “Pași spre educație în vacanță” a fost organizat de Școala Gimnazială Ipotești prin prof. dr. ing. Vovciuc Ionel, în perioada 30.10.2023 – 03.11.2023, în colaborare cu echipele de la nivel local: Sectorul Poliției de Frontieră – Izvoarele Sucevei, Herghelia Lucina – Moldova Sulița, Muzeul de Artă a Lemnului - Câmpulung Moldovenesc, Parc “Ariniș” – Gura Humorului și Școala Gimnazială Ipotești prin: director prof. Solovăstru Loredana, director adjunct - prof. Simona Mirăuți, profesorii Puiu Lăcrămioara, Adochiței Adriana, Costin Costel Cristian, Mihoc Mihaela Aura, Marțolea Alina, Răileanu Sebastian Marian, Moisan Oana, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și părinți.

La acest proiect au participat cu entuziasm 76 de elevi din clasele a V-a A, a VI-a C, a VII-a B, a VII-a C, a VIII-a A, a VIII-a B și a VIII-a C, de la Școala Gimnazială Ipotești, atât în calitate de voluntari, cât și de participanți la diverse activități, unde au obținut deprinderi practice, competențe, abilități, aptitudini și experiențe în formarea lor profesională.

Printre activitățile proiectului se numără: vizitarea unei secții de poliție de frontieră, activitatea de apărare și monitorizare a granițelor sucevene; promovarea cailor din rasele Huțul și Cal de Bucovina în rândul elevilor; vizitarea Muzeului de Artă a Lemnului, activități de agrement etc.

Obiectivele generale ale proiectului au fost: participarea la activități și lecții demonstrative ale instituțiilor vizitate; dezvoltarea calităților: empatia, altruismul și solidaritatea; formarea comportamentelor proactive; dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi colegi, atât în școală, cât și în afara ei; cultivarea sensibilității de iubire a frumosului în rândul copiilor din învățământul gimnazial; promovarea imaginii școlii în comunitate.

Printre activitățile desfășurate amintim:vizita la Sectorul Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei, la Muzeul de Artă a Lemnului – Câmpulung Moldovenesc, la Herghelia Lucina – Moldova Sulița, Parc “Ariniș” – Gura Humorului.

Aduc mulțumiri speciale tuturor instituțiilor pentru activitățile educaționale prezentate, amintind aici echipa de sprijin prin: ing. Sarafescu Mihaela - șef Herghelie, comisar Tașcă George Cezar, director Gabriela Mihai - Școala Gimnazială Nr. 1, director Stamatin Bogdan – Muzeul Lemnului.

Prof. Ionel Vovciuc