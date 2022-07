În perioada 1.09.2019-31.08.2022, la Şcoala Gimnazială Cacica s-a derulat un proiect de parteneriat strategic în domeniul educație şcolară „Work is success, time is money; return to the roots / Munca înseamnă succes, timpul înseamnă bani, întoarcere la rădăcini”.

Școala coordonatoare a fost dinPolonia- Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Majaw Śmiglu, iar şcolile partenere au fost din Lituania- Vilniaus r. Maišiagaloskun. Juzefo Obrembskio gimnazijaşi Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija , Franța- Collège Pierre et Marie Curie şi din România - Școala Gimnazială Cacica.

Au fost realizate trei mobilităţi virtuale în Lituania, Franța şi România şi o mobilitate fizică în Polonia (Smigiel).

Scopul principal al proiectului a fost schimbarea modului de gândire și, în consecință, schimbarea modului de viață al tinerilor, permițându-le să obțină succesul datorită propriei lor munci.

Tinerii din ziua de azi sunt înconjuraţi de o viziune a unei vieți ușoare și plăcute şi există o scădere a valorilor tradiționale în rândul generației tinere și, din păcate, o lipsă de credință în posibilitățile lor proprii. În plus - programele școlare supraîncărcate cu cunoștințe teoretice nu indică o relație între succesul vieții și munca proprie. În acest proiect, tinerii au „redescoperit” valorile vechi, dar universale și de neînlocuit care duc la succes: perseverența și persistența în acțiune, onestitatea, ambiția și dorința constantă de a-și îmbunătăți caracterul.

Pentru a cunoaşte şi disemina aceste valori din viața unor oameni adevărați de succes şi/sau fericiţi şi împliniţi, elevii din cele 5 școli partenere au realizat „Ghidul unui om de succes/ om fericit”, pentru fiecare ţară şi apoi un ghid internaţional.

În acest scop, au fost selectate 9 persoane din localitățile / regiunile lor pentru a fi intervievate, câte trei persoane din trei generații de vârste diferite cu succes în mediul lor local, oameni care pur și simplu au o viață împlinită și fericită. Trei persoane au fost reprezentative pentru succesul financiar - în dimensiunea locală, trei au fost reprezentanți ai omului fericit, dar nu neapărat bogat (care pur și simplu se consideră oameni împliniţi) și trei care traversează o perioadă nefastă.

Ghidul fiecărei țări conține fragmente din declarațiile acestor persoane și o colecție de sfaturi practice și trucuri pentru viitorii oameni de succes.

Deşi pandemia a dus la transformarea mobilităţilor fizice în mobilităţi virtuale şi a răpit din bucuria comunicării directe, elevii au reuşit să-şi compare ghidurile țărilor de proveniență și au dezvoltat un „Ghid pentru oameni fericiți / împliniți” comun.

Trei elevi de la Şcoala Gimnazială Cacica – Dranca Antonio Denis, Andronic Maria Teodora şi Croitoriu Jasmine Ioana şi patru profesori din echipa de proiect – director prof. Ucrainerţ Creţu Maria Natalia, prof. Cîmpan Nicoleta Oana, prof. Andronic Gheorghe Nelu, prof. Ostrovschi Chahula Maria au prezentat ghidul realizat în şedinţa Consiliului local al Comunei Cacica.

Ghidul va fi folosit la orele de Consiliere și dezvoltare personală, în activități extrașcolare, în activități din „Școala altfel“ şi „Școala de vară“ şi în proiectul „Absolvenți de ieri, personalități de azi”.

Coordonator proiect România, prof. Cîmpan Nicoleta Oana