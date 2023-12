Comunicat de presă

S.C. DEMIRUB S.R.L., cu adresa în Oras Vicovu de Sus, Strada Garii Nr. 10-12, Localitatea Bivolarie, Judetul Suceava, Cod postal 727611, a semnat Contractul de finanțare nr. 6851 în data de 16.04.2021 pentru proiectul cu titlul „EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE LA S.C. DEMIRUB S.R.L.”, cod SMIS 134000, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.321.511,74 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 942.247,69 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 este Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administratiei, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului l-a constituit extinderea capacitatii de productie existente a societatii DEMIRUB S.R.L. care va conduce la eficientizarea fluxului tehnologic si diversificarea gamei de produse din portofoliul actual al societatii, si totodata la cresterea calitatii produselor oferite clientilor existenti, dar si noilor clienti.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea capacitatii de productie la S.C. S.C. DEMIRUB S.R.L., prin achizitia de utilaje noi si performante care vor avea ca efect atat o reducere a timpului de executie a produselor, cresterea calitatii acestora, precum si diversificarea gamei de produse.

2. Crearea de noi locuri de munca in cadrul companiei si realizarea unui climat de lucru modern, conform normelor europene în ceea ce priveste egalitatea de sanse a salariatilor prin adaptarea actiunilor si metodelor de lucru la cerintele de pe piata in care firma activeaza.

3. Achizitionarea unor servicii de natura a asigura implementarea proiectului in conditii de performanta si eficienta (servicii de consultanta, servicii de audit, servicii de publicitate).

Rezultatele proiectului:

1. Extinderea capacitatii de productie la S.C. S.C. DEMIRUB S.R.L., prin achizitia de utilaje noi si performante care vor avea ca efect atat o reducere a timpului de executie a produselor, cresterea calitatii acestora, precum si diversificarea gamei de produse

2. Proiectul a prevazut angajarea a 5 persoane, iar, in conformitate cu normele europene în ceea ce priveste egalitatea de sanse si de tratament a salariatilor, 2 persoane din totalul celor 5 fac parte din categoria persoanelor defavorizate

3. Eficienta in implementarea proiectului – au fost contractate servicii de consultanta in managementul de proiect, servicii de publicitate si informare aferente proiectului, servicii de audit financiarca, in acest fel, obiectivul general al proiectului fiind atins fara probleme de natura financiara sau tehnica, cu respectarea reglementarilor programului de finantare.

Perioada de implementare a proiectuluia fost de 53 luni, respectiv între data 01.08.2019 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: are efecte pozitive la nivel local si regional, atat din punct de vedere economic, cat si social, prin crearea de locuri de munca si prin dotarea cu echipamentele potrivite pentru consolidarea si diversificarea paletei de produse oferite.

Grupul țintăeste alcatuit din persoane juridice: companii de dimensiuni mici, medii si mari, precum si private, din

toata tara, companii producatoare de incaltaminte pentru copii, femei si barbati.

Beneficiarii directi ai proiectului si beneficiile acestora sunt: S.C DEMIRUB S.R.L., beneficiarul direct al proiectului; resursele umane angajate ca urmare a investitiei - in urma realizarii acestui proiect au fost create 5 noi locuri de munca de care au beneficiat in mod direct localnicii din zona; clientii companiei S.C DEMIRUB S.R.L., care vor beneficia de o gama diversificata de produse.

Beneficiarii indirecti si beneficiile acestora, ca urmare a realizarii investitiei sunt: firmele producatoare de incaltaminte din orasul Vicovu de Sus care vor beneficia de dezvoltarea economica a zonei; furnizorii de materii primei ai societatii; furnizorii de echipamente si utilaje necesare implementarii proiectului, cât si prestatorii de servicii necesare bunei implementari a proiectului.

S.C. DEMIRUB S.R.L.

Date de contact beneficiar S.C. DEMIRUB S.R.L., telefon 0746605719, E-mail: office@demirub.ro, Administrator:ILIUT RUBEN DIMITRIE

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.