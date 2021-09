“Ce-a fost în capul nostru, am vândut casa, am renunțat la job-uri și am plecat în lume?!”

Hai Hui in 2

Au peste 130.000 de abonați pe YouTube și de aproape trei ani de zile și-au luat lumea-n cap, la propriu, și și-au transformat viața într-o vacanță.

În octombrie 2018, soții Andreia și Ionuț Chiperi, ea din Solca, el din municipiul Suceava, corporatiști de ani de zile în București, și-au vândut apartamentul din Capitală, luat cu credit pe 30 de ani, au lichidat evident și creditul, și-au făcut bagajele și au plecat.

Mai întâi prin mai multe țări din Asia de sud-est, apoi în SUA, unde plănuiau să stea doar o lună, dar pandemia i-a “ținut” un an, după care au ajuns în Costa Rica, Mexic, Columbia, Insulele Galapagos, Ecuador... iar săptămâna trecută, în redacția Monitorului de Suceava.

De aproximativ trei luni sunt în România și au acceptat propunerea noastră de a veni la un interviu mai #cevaltceva. În redacția cotidianului nostru, unde, ei să ne povestescă despre proiectul lor HaiHui in doi, iar noi (care ne nimerim prin redacție) să punem întrebări. Mai bune, mai rele, mai incomode, până la urmă, știți vorba aia, „Cea mai proastă întrebare e... aia pe care n-o pui”

„Aici e paradisul”

Împrăștiați prin redacție, cu ceva distanță între noi, am dat drumul la camere (tot interviul a fost filmat, vedeți video pe canalul nostru de YouTube/ #cevaltceva) și ne-am pus să-i întrebăm pe flancuri despre proiectul lor, care, hai s-o spunem pe-aia dreaptă, ne-ar face și pe noi să “rupem” ușa la ziar și să plecăm în lumea-ntreagă. Doar că... nu e suficient doar să vrei. Sau? Andreia, Ionuț? Aveți cuvântul...

“Noi ne-am săturat oarecum de viața pe pilot automat de la București, program de la 9.00 la 18.00, două ore pierdeam pe drum în trafic, de acasă până la birou și invers... Ne-am dat seama că trăim mai puțin pentru noi și mai mult pentru obligații, responsabilități...“, începe Andreia.

Simpaticii soți Chiperi povestesc că declick-ul s-a produs în Bali, unde au fost în luna de miere și unde “ne-am dat seama că aici e paradisul”.

Și așa a început tot. “Cum facem noi să nu fim limitați la doar cele 2-3 săptămâni de vacanță/concediu pe an? Cum ar fi dacă...?”, sunt întrebări pe care, cu siguranță, mulți dintre noi, ni le-am pus la un moment dat.

Mulți, inclusiv subsemnatul, am rămas doar cu întrebarea. Andreia și Ionuț, însă, au trecut la fapte.

“La început nici nu știam să filmăm, să edităm, să vorbim în fața camerei”

“Ne luăm vacanță un an de zile- și-au spus inițial Chiperii - și după... mai vedem”. Ori, ori.

„Ne întoarcem la viața de dinainte sau continuăm să colindăm lumea întreagă”

Au trecut aproape trei ani de atunci și tocmai se pregătesc să o ia din nou din loc spre noi și noi destinații de pe mapamond, pe care mulți dintre noi le vedem doar la televizor. Sau pe YouTube, dacă vreți, chiar pe canalul celor doi. Cu doar un click te duci cu ei, când vrei!, seară, zi, iarnă, vară, din Bali până în New York. Virtual. Prin imaginile pe care le filmează și le postează apoi editate, sub formă de vloguri, pe YouTube. Și uite așa au ajuns să aibă o comunitate de peste 130.000 de oameni care s-au abonat la canalul lor. Și să câștige bani din vlogging (asta nu de foarte mult timp), bani din care reușesc să acopere costurile excursiilor lor.

“La început nici nu știam să filmăm. Nu știam să edităm, să vorbim în fața camerei. A fost o provocare uriașă”, spun cei doi, mărturisind cum Andreia a plâns chiar la primul video.

Înainte să te gândești deja că ai putea să faci și tu asta (și fie vorba între noi, da, ai putea) trebuie însă să citești și rândurile de mai jos.

Până să vină banii din YouTube, suficienți cât să acopere proiectul lor de travel, bugetul a fost asigurat din economiile celor doi suceveni (aproape doi ani!).

Și ce mai trebuie să știi: pentru filmarea și editarea unui vlog e destul de multă muncă în spate. Să alegi cele mai frumoase cadre din trei ore de filmare, de exemplu, să le lipești, să pui muzică, tranziții, setări imagine, sunet, să le dai o formă cât de cât... hmm, e ceva de muncă.

“A devenit ca un job. Noi postăm în general o dată la două zile și e destul de solicitant. Dar ne face plăcere”, completează cei doi vlogeri.

“Atunci era cât pe ce să ne întoarcem acasă...”

Când intri pe canalul lor de YouTube și vezi explozia aia de culori și de imagini frumoase dintr-o grămadă de locuri exotice, zici că oamenii ăștia doi, “haihui” cum sunt, au viața ideală. Însă au fost și situații grele prin care au trecut și de care puțini știu.

“Pentru noi, cel mai mare șoc a fost Cambodgia, atunci era cât pe ce să ne întoarcem acasă. Țin minte că era în decembrie, erau sărbătorile de iarnă, și am zis: «Ce-a fost în capul nostru, am vândut casa, am renunțat la job-uri și suntem într-un oraș atât de mizerabil, gălăgie, oameni agresivi...» Atunci a venit o șansă, primul nostru parteneriat, cu un hotel de 5 stele, all-inclusive. Aveam pe atunci 50 de abonați... am prins curaj”, spun cei doi suceveni.

“A fost groaznic... Mai grav decât malaria”. Ionuț, în spital, în Bali

Un alt episod mai puțin cunoscut și care era să pericliteze tot proiectul lor s-a petrecut chiar în “paradis”, în Bali. Ionuț a fost infectat cu virusul Denghe, de la un țânțar. “A fost groaznic”, povestește Ionuț. „E mai grav decât malaria”,adaugă Andreia. El a avut febră foarte mare și a fost internat 6 zile (5 nopți) într-un spital din Bali. “Grea a fost și recuperarea, nu aveam deloc energie, făceam doi pași și oboseam. Eu voiam să mă duc acasă... nu mă mai bucuram de nimic. Hai acasă!”.

Și au mai învățat o lecție atunci pe care o predau tuturor: Niciodată să nu pleci din țară fără asigurare de sănătate!

Pentru că nu aveau asigurare, au trebuit să suporte din buzunar costurile spitalizării lui Ionuț, care s-au ridicat la aproximativ 2.000 de euro.

“Acolo ești zeu! Pe bani puțini”

Ionuț și Andreia stăteau chiar în mijlocul redacției, iar eu și colegii mei le ascultam cu interes povestea, întrebări venind din toate părțile. Ar mai trebui două-trei pagini să povestim tot ce s-a discutat acolo, așa că cel mai bine e să vă faceți puțin timp să vizionați emisiunea de pe canalul nostru de YouTube / #cevaltceva.

Sunt o grămadă de subiecte interesante. De exemplu, unde anume, în cele trei luni în care au vizitat o parte din România, li s-a părut cel mai frumos, ce i-a impresionat. E clar că Bucovina e în top, dar sunt locuri în țară care i-au lăsat cu gura cascată. Dar și locuri care i-au dezamăgit. Mamaia e unul dintre exemplele negative. Au cheltuit la Mamaia cât au cheltuit în Miami, povestesc cei doi. Și mai spun cum Columbia și Ecuadorul au venituri similare cu cele de la noi, dar prețurile sunt mult mai mici (la ei, nu la noi). “România e mai scumpă decât Statele Unite”, rezumă Andreia.

La polul opus, continuă ea, se află Columbia: “Acolo ești zeu! Pe bani puțini, Oamenii se comportă cu tine, turistul, într-un mod exemplar”.

Una dintre experiențele cele mai frumoase în aventura soților Chiperi a fost întâlnirea cu români în toate colțurile lumii. Am vorbit și despre asta (vezi în video!) și am aflat și care a fost locul cel mai ciudat (a se citi îndepărtat) în care au întâlnit un conațional. Și nu e românul care facea mici și țuică în Bali!

