O mamă din Satu Mare reclamă că fiul ei de 8 ani, diagnosticat cu ADHD, este refuzat de școlile cu regim normal din cauza stării sale, iar de cele speciale din cauza IQ-ului mare. Autoritățile infirmă varianta femeii.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Satu Mare, la audiențele susținute marți de prefectul Darius Filip s-a prezentat o femeie din Satu Mare care se confruntă cu imposibilitatea şcolarizării fiului ei de numai opt ani din cauza unor probleme de comportament, informează Mediafax.

„Concret, copilul diagnosticat cu ADHD şi depresie nu este primit în şcolile cu regim normal din Satu Mare din cauza stării sale, iar în cele speciale nu se clasifică datorită IQ-ului mare. Prefectul Darius Filip a dispus în acest caz efectuarea unor verificări suplimentare la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare pentru a se stabili concret la ce instituţie de învăţământ poate fi înscris copilul şi care au fost motivele refuzului de a frecventa mai multe şcoli din municipiu”, se arată în comunicat.

Prefectul Darius Filip a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că nu s-a confirmat faptul că băiatul a fost respins la înscrierea la școală pe motiv că ar avea ADHD.

„Din informațiile adunate, avem confirmată de către o școală unde este arondat domiciulul femeii că s-a prezentat în toamnă, nu când se fac înscrierile, și deoarece erau peste 30 de copii în clasa I-a i s-a spus că nu poate să meargă acolo și i s-a recomandat să meargă în altă parte. Femeia pare direcționată să își înscrie copilul la o școală specială, nu la una normală, deși acesta nu ar fi de școală specială și ar fi păcat să-l ducă la una. IQ-ul i-ar permite, și cu ajutorul unui învățător, să urmeze o școală normală. Am invitat-o miercuri pe mămica respectivă la o discuție cu specialiștii Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) pentru a găsi o soluție, să o liniștim, pentru că mi s-a părut speriată și ușor dezorientată. Am identificat o altă școală, tot în apropiere de domiciliul lor care are mai puțini elevi în clasa a I-a și care sunt dispuși să o primească, dacă dânsa acceptă”, a spus Filip.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Satu Mare, Adriana Dîngă, a declarat, la rândul său, corespondentului MEDIAFAX, că directorii școlilor infirmă varianta femeii, dar aceasta a fost invitată la o discuție la ISJ Satu Mare și situația copilului va fi rezolvată.

Tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) este una dintre cele mai frecvent diagnosticate tulburări de comportament în copilărie.