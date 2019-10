Miercuri, 9 Octombrie 2019 (11:04:42)

Un avion al companiei Blue Air, care opera zborul pe ruta Munchen – Iaşi, în care se afla şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut probleme la aterizare.

Conducerea aeroportului din Iaşi a anunţat că înainte de miezul nopţii aeronava a făcut un ocol în aer, având în vedere că un sistem de alarmă arăta o posibilă defecţiune la trenul de aterizare. În final, avionul a aterizat cu bine, iar pasagerii au ajuns în siguranţă la sol. Pe aeroportul din Iaşi au fost mobilizate mai multe echipaje şi maşini de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ale Inspectoratului de Poliţie şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Printre cei care se aflau la bordul aeronavei se afla şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care se întorcea de la Târgul de investiţii „Exporeal” din Munchen. Acesta ne-a declarat că în avion a aflat doar că pe pista aeroportului s-ar afla o maşină, motiv pentru care aeronava nu ar fi putut ateriza. „Eram circa 200 de pasageri în avionul care trebuia să aterizeze la Iaşi. Am văzut că s-a ratat aterizarea, iar la un moment dat pilotul ne-a anunţat ceva în engleză, însă nu s-a înţeles foarte bine. Apoi o însoţitoare de bord ne-a anunţat că în cinci minute vom ateriza şi că s-a făcut un ocol în aer pentru că ar fi fost o maşină pe pisă. A fost bine că a spus asta pentru că nu s-a creat panică în avion. Normal că ne-am pus întrebări cât am fost în aer. În cele din urmă am aterizat cu bine. După ce am aterizat fiică-mea mi-a trimis un mesaj în care mi-a arătat că avionul în care eram a făcut o buclă în aer”, a spus Flutur. El a precizat că atunci când a ajuns la sol, un poliţist i-a spus că nu a fost vorba despre o maşină pe pistă, ci despre o posibilă defecţiune la trenul de aterizare, motiv pentru care a fost activat „codul roşu”. „Totul e bine când se termină cu bine”, a mai spus Flutur.