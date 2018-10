Miercuri, 31 Octombrie 2018 (14:15:54)

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, miercuri, că data de 15 noiembrie rămâne ca termen-limită pentru încheierea evaluării finale în cazul tezelor de doctorat de la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“." (Verificarea tezelor la Academia Națională de Informații a început -n.r.) în baza unui ordin de ministru emis când am anunțat. Am spus că ne asumăm ca la 15 noiembrie să avem rezultatele unei evaluări finale și eu nu am uitat ce am spus"... Integral pe Mediafax.ro