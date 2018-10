Campania de combatere a mortalităţii infantile

Maternitatea Fălticeni a primit, marţi, 30 octombrie, două incubatoare de terapie intensivă de la Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul campaniei de combatere a mortalităţii infantile. La evenimentul de predare a aparaturii medicale au fost prezenţi preşedintele executiv Salvaţi Copiii, Gabriela Alexandrescu, Amalia Năstase – ambasador al Programului "Fiecare Copil Contează", Camelia Iordache – preşedintele filialei Salvaţi Copiii Suceava, dr. Vlad Morariu - managerul Spitalului Municipal Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman - primarul municipiului Fălticeni şi medicul de familie Lăcrămioara Mercore din Dolheşti.

Aşa cum am aflat de la preşedintele executiv Salvaţi Copiii, Gabriela Alexandrescu, în şapte de ani de muncă şi solidaritate, Organizaţia Salvaţi Copiii a ajuns în 88 de maternităţi cu 515 echipamente care au servit până acum unui număr de 42.000 de copii născuţi prematur sau cu risc la naştere şi pe care organizaţia a putut să-i ajute să trăiască. De când se derulează acest program mortalitatea infantilă a scăzut de la 10 la mie la 7,2 la mie (la Suceava, 7,4 la mie), dublu peste media europeană, care este de 3,5 la mie. Gabriela Alexandrescu a menţionat căeste nevoie de investiţii importante în zona de neonatologie atât în echipamente, cât şi în personal, în oameni, pentru că pierdem, din păcate, 1400 de copii anual, înainte să împlinească vârsta de un an.

Din 2013, Salvaţi Copiii a făcut donaţii în judeţul Suceava de 114.00 de euro

“Suntem încântaţi că am putut reveni în judeţul Suceava, unde avem o filială Salvaţi Copiiifoarte implicată şi cu rezultate extraordinare, doamna Camelia Iordache conducând o echipă foarte inimoasă de oameni care de-a lungul anilor s-au implicat în programele de sănătate, de educaţie, programe suport pentru copii cu părinţi plecaţi în străinătate, refugiaţi şi aşa mai departe.

Astăzi am venit cu două incubatoare, unul de terapie intensivă şi unul pentru transport, în valoare de 16.400 de euro. În judeţ am mai fost în 2013 la Spitalul Judeţean din Suceava, apoi la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, am dotat şi cabinetul medical din Pătrăuţi, Rădăuţi, Gura Humorului şi astăzi la Fălticeni. Totalul donaţiilor pentru judeţul Suceava a fost de 114.000 de euro.

2018 este al şaptelea an de dotare pentru maternităţi şi pentru secţiile de neonatologie, pentru reducerea mortalităţii infantile. În acest an donăm 122 de echipamente unui număr de 37 de maternităţi în funcţie de solicitările medicilor. În total 870.000 de euro, bani care vin din surse private, de la companii, 2% din impozitul pe venit, sms-uri. Trebuie de menţionat aportul deosebit acordat de companiile din Suceava, Anasped, Rulexim, oamenii care au alergat la maratonul Cetăţii Suceava, alergarea celor 1000 km în 48 de ore”, a precizat Gabriela Alexandrescu.

Parteneriatul dezvoltă comunitatea

Primarul Gheorghe Cătălin Coman consideră că lucrurile bune pentru comunitate se pot realiza doar în echipă şi în parteneriat.

“Iată că aşteptările se confirmă şi astăzi reuşim în echipă, împreună cu Salvaţi Copiii, cu managerul spitalului, cu alţi factori implicaţi, să facem un lucru necesar şi reuşim să transmitem mai departe o idee: suntem interesaţi de a realiza un act medical de calitate la Fălticeni şi acest lucru se vede astăzi prin exemple concrete.

Aş vrea să mulţumesc Organizaţiei Salvaţi Copiii pentru interesul pe care îl acordă acestui act medical pe care ni-l dorim din ce în ce mai calitativ la Fălticeni. Vreau să asigur că în acelaşi spirit de echipă şi parteneriat Primăria şi Consiliul Local Fălticeni sprijină şi vor sprijini orice fel de iniţiativă în domeniul sănătăţii pentru că este un lucru absolut necesar, municipiul Fălticeni deservind o comunitate de 150.000 de oameni, la populaţia municipiului adăugându-se două oraşe şi 18 comune”, a precizat Cătălin Coman.

Salvaţi Copiii a făcut donaţii la toate maternităţile din judeţul Suceava

Unul dintre susţinătorii campaniei de dotare a maternităţilor este suceveanul Florin Andronic, managerul companiei de transport Anasped SRL Suceava.

“Eu reprezint vocea unei echipe de 70 de oameni adunaţi într-o companie din Suceava, Anasped, şi decizia asupra proiectelor în care ne implicăm în beneficiul copiilor este luată de comun acord de toată echipa. Sunt bucuros că avem rezultate, iar facilităţile fiscale le folosim în interesul comunităţii. Aş vrea să fac o recomandare tuturor agenţilor economici, să facă ceea ce noi am făcut”, a precizat Florin Andronic, cel care în urmă cu un an a dat un telefon preşedintei filialei Suceava şi a spus că vrea să sponsorizeze Salvaţi Copiii. I-au fost prezentate proiectele filialei Suceava şi Florin Andronic s-a decis să ajute dotarea maternităţilor.

Camelia Iordache, preşedinta filialei Salvaţi Copiii Suceava,a mulţumit public celor care au răspuns campaniilor Salvaţi Copiii, sponsorilor, partenerilor din comunităţile în care desfăşoară activităţi.

“Ne bucurăm că am avut şi noi o contribuţie destul de consistentă pentru copiii din Fălticeni. Cu aceste două incubatoare de la Fălticeni Organizaţia Salvaţi Copiii a făcut donaţii la toate maternităţile din judeţul Suceava. Începând de la anul o luăm de la capăt. Acest lucru a fost posibil şi datorită sponsorilor noştri”, a precizat Camelia Iordache.

Elena Ailincăi, coordonatorul proiectului la nivelul judeţului Suceava şi responsabil de donaţia de la Fălticeni, a scos în evidenţă faptul că proiectele organizaţiei stârnesc încrederea comunităţii şi reprezintă dorinţa oamenilor de a ajuta câte un pic.

Amalia Năstase, ambasador al Programului "Fiecare Copil Contează", a scos în evidenţă importanţa mediatizării acestor activităţi.

“Dacă ar şti doar medicii despre ceea ce facem noi, prea puţin oameni ar dori să se implice. Facilităţile fiscale pot salva vieţi, iar dacă toţi agenţii economici ar dona 20% din impozitul pe profit rolul nostru ar fi mai facil în ajutorarea semenilor”, a spus Amalia Năstase.