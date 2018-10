Marţi, 23 Octombrie 2018 (12:34:57)

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poștală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ținta preferată a militanților de dreapta din Statele Unite și Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliție.Autoritățile au ajuns la domiciliul din Katonah, New... Integral pe Mediafax.ro