Marţi, 16 Ianuarie 2018 (11:48:52)

Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, a declarat, marţi, la instanţa supremă, că nu l-a cunoscut niciodată pe Eugen Stan, poliţistul arestat pentru trei infracţiuni de agresiune sexuală, precizând că nici nu a auzit de acesta, scrie Mediafax."Eu am fost la Ministerul de Interne, mandatul 2008-2009, două săptămâni. Am început în 20 şi am termina... Integral pe Mediafax.ro