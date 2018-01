Luni, 8 Ianuarie 2018 (14:25:16)

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobânzii de politică monetară, informează Mediafax.Potrivit unui comunicat al băncii centrale, în şedinţa din 8 ianuarie 2018 Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât următoarele:- majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an de la 1,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;- majorarea... Integral pe Mediafax.ro