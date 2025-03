Vineri, 21 Martie 2025 (15:37:28)

Junior Summer University, cea mai mare universitate de vară pentru elevii de clasa a XI-a din întreaga țară și nu numai, anunță deschiderea perioadei de înscrieri pentru ediția din acest an.

Astfel, potrivit organizatorilor, proiectul Junior Summer University (JSU) este pregătit să găzduiască și în acest an elevii de clasa a XI-a care își doresc să experimenteze viața de student din Cluj-Napoca, la Universitatea ”Babeș-Bolyai”.

În acest an, proiectul se va desfășura în perioada 16-30 iulie 2025, iar participanții vor avea ocazia să trăiască două săptămâni de studenție autentică. De la cazarea în Campusul Studențesc Hașdeu, mesele la cantină și ocazia de a lua parte la cursurile interactive ale facultății la care au fost repartizați, elevii vor simți studenția încă din băncile liceului.

Elevii interesați se pot înscrie între 20 martie și 6 aprilie, accesând formularul disponibil pe www.jsu.ro, unde vor găsi toate informațiile necesare și răspunsurile la curiozitățile despre proiect.

Taxa de participare este de 820 de lei și poate fi achitată integral sau în două tranșe.

· Cursuri, distracție și prieteni pe viață

Ajuns la ediția a XVIII-a, JSU a devenit cea mai mare universitate de vară pentru elevi din sud-estul Europei, ghidând anual sute de tineri în alegerea informată asupra viitorului lor academic.

Persoanele din spatele proiectului sunt voluntarii din cadrul Organizației Studenților din Universitatea ”Babeș-Bolyai” (OSUBB), cea mai mare organizație la nivel de universitate din Cluj-Napoca.

„Junior Summer University este unul dintre cele mai mari proiecte ale organizației și are scopul de a promova educația de calitate și de a integra tinerii în mediul universitar clujean”, povestesc studenții.

Potrivit acestora, „dincolo de cursuri, JSU înseamnă și distracție, prietenii pe viață și momente care transformă o vară obișnuită într-una memorabilă. Ediția de anul acesta se desfășoară sub conceptul <Are we a moment or a lifetime?>, provocând participanții să descopere impactul pe care doar 14 zile îl pot avea asupra viitorului lor. Junior Summer University nu este doar o experiență de vară, ci primul pas spre studenția la care visezi”.