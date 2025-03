Se întâmplă ceva în sportul alb. Dacă pe teren se află la crepuscul, Novak Djokovic dorește să rămână relevant în tenis și să-și lege numele de reformarea sistemului. Asociația jucătorilor profesioniști fondată de el a acționat în judecată principalele instituții din tenis, adică ATP și WTA, dar și ITF și ITIA. Ultima, să ne amintim, este cea care i-a furat finalul de carieră Simonei Halep. Nu încerc să personalizez, dar e clar că o reformă trebuia să se petreacă, probabil Djokovic&Co au încercat să obțină un loc la masă, fiindcă mahării actuali vor să rămână singuri pe feliile lor. Urmărim cu atenție, dar fără pic de îngrijorare.

Telegrafic despre Indian Wells, că deja a venit partea cealaltă din Sunshine Double peste noi, adică Miami. La feminin nu e deloc exagerare folosirea titlului de film ”S-a născut o stea” pentru câștigătoarea Mirra Andreeva. Fiind vorba de o adolescentă, pare mai potrivit filmul din 1954, cu Judy Garland. Andreeva cea mică (sora Erika are 20 de ani) a câștigat uimitor al doilea turneu WTA 1000 la rând, după cel din Dubai! Mai întâi și-a confirmat lipsa de temeri în fața lui Swiatek în semifinală, apoi și-a dat adevărata măsură cu Sabalenka, în fața căreia pierduse cele două întâlniri de anul ăsta, inclusiv la AO. N-a mai fost cazul acum, a luat trofeul și a urcat pe locul 6 WTA! Acum încearcă marea lovitură și la Miami (turul 2 versus Blinkova), dar e greu de găsit asemenea forță și constanță la 17 ani. Și când te gândești că primul ei titlu a fost la Iași, cu mai puțin de un an în urmă!

Tot surpriză a fost și câștigătorul de la masculin, Jack (the) Draper - ca să sune ca the Ripper, ”spintecând” circuitul ATP. Ca să vezi, tot pe 6 a urcat și el! În tot turneul a pierdut doar un set, la Alcaraz, culmea – la zero! Poftim parcurs: marea speranță Fonseca (i-a administrat o ”lăptăreasă”!), apoi a luat la rând americanii Brooksby – Fritz (#3 ATP) – Shelton (duelul stângacilor), apoi șocul Alcaraz și în finală Rune!

Mă bucur să închei cu vestea victoriei obținute de Gabi Ruse în fața polonezei Frech la Miami, ca adversară în turul 3 profilându-se nimeni alta decât lidera mondială, Sabalenka! Dar important e că Gabi strânge puncte ca furnica, cu un prim turneu de Grand Slam la orizont, Roland Garros, la care nu va trebui să treacă prin calificări!