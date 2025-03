Vineri, 21 Martie 2025 (10:05:53)

Managerul Spitalului Clinic de Urgență Suceava, medicul Alexandru Calancea, și-a dat demisia.

Și-a înaintat demisia încă de miercuri, 19 martie, dar anunțul a fost făcut public vineri, 21 martie, prin intermediul unui comunicat de presă.

Contractul de manager se va încheia începând de luni, 24 martie.

Conducerea Spitalului Clinic de Urgență Suceava va fi preluată de medicul urolog Ionuț Jurchiș pentru o perioadă de 6 luni, timp în care va fi organizat concurs pentru ocuparea postului.

Împreună cu managerul a plecat și directorul medical, medicul Dimitrie Siriopol, iar locul acestuia va fi ocupat de medicul Paul Turcoman.

Iată comunicatul despre demisia medicului Alexandru Calancea:

”Subsemnatul, Dr. Alexandru Calancea, pe această cale vă aduc la cunoștință faptul că, în data de 19.03.2025 am înaintat Consiliului Județean Suceava solicitarea de încetare a contractului de management al Spitalului Clinic Județean de Urgență <Sfântul Ioan cel Nou> Suceava, începând cu data de 24 martie 2025.

În perioada mandatului deținut am avut privilegiul să coordonez alături de echipa managerială activitatea spitalului cu profesionalism și dedicare, având ca obiectiv principal dezvoltarea unității sanitare și îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților.

Împreună cu echipa coordonată de mine, am făcut ca spitalul să treacă printr-o serie de transformări menite să optimizeze fluxurile medicale, am modernizat infrastructura și am consolidat colaborarea dintre cadrele medicale și autoritățile sanitare.

Prin această decizie consider că este momentul pentru o schimbare în conducerea instituției și pentru continuarea dezvoltării acesteia sub o nouă viziune managerială.

Pe această cale îmi exprimă recunoștința față de întregul colectivul medical și administrativ, față de Consiliul Județean Suceava, precum și față de mass-media pentru sprijinul acordat în îndeplinirea obiectivelor manageriale”.