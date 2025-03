Diagnostic

Cea mai mare conspirație împotriva umanității a fost transformarea lui homo sapiens în homo irrationabilibus. Supus presiunilor psihologice, omul a devenit dependent de produsele politice și economice ale unui marketing elaborat științific. Ritmul vieții și asediul informațional la care este supus, i-a diminuat timpul necesar filtrării informațiilor până aproape de pierderea capacității de a raționa. Este îndeajuns să observăm atitudinile civice, limbajul trupului și stările psihice, așa cum se oglindesc pe fețele multora care bântuie prin Mall-urile răsărite ca ciupercile după ploaie. Abia când întâlnim aceleași semne și la alte popoare, înțelegem succesul acestei conspirații.

Viața în România a devenit, treptat, greșită până la absurd. S-a întâmplat așa, pentru că am acceptat influențe străine de proastă calitate și comportamente incompatibile cu tradiția și cultura românească. Chiar și cei care am sesizat fenomenul, nu ne-am mobilizat la timp. În felul acesta, am devenit toleranți cu un număr tot mai mare de indivizi iresponsabili și lipsiți de caracter. Cu timpul, aceștia au devenit majoritate negativă. Este așa, sau responsabilă pentru regres este doar o minoritate de impostori, ratați, corupți, ipocriți și avortoni naționali. Logica este o știință cu obiect, metode, instrumente și strategii prin care omul poate pătrunde esența lucrurilor. Aristotel considera că „logica este caracteristica de bază a omului.” Raționamentul, în viziunea lui este „o succesiune de gânduri care începe să funcționeze când apare o problemă” Propun, așadar, un exercițiu de logică: Dacă acceptăm teza minorității negative, înseamnă că se impune majoritatea pozitivă și atunci progresăm. Dacă simțim că nu progresăm, înseamnă că se impune majoritatea negativă. Dar, aceasta nu este posibil, decât, dacă minoritatea negativă a devenit majoritate.

Mulți români vor să creadă că defectele de comportament se regăsesc doar la nivelul clasei politice. Într-un fel, au dreptate, dar uită, că cei care au aceste defecte de comportament, sunt aleșii unei majorități - cum se obișnuiește în democrație. Aceasta înseamnă că majoritatea, ori le agreează, ori numai le tolerează. Dacă coroborăm cele două concluzii: 1- minoritatea negativă a devenit majoritate. 2- clasa politică este produsul democratic al unei majorități atunci, rezultatul final ar putea fi: Majoritatea românilor au comportamente defectuoase sau, numai le îngăduie. Deoarece limba română este o limbă romanică și nu anglo-saxonă, în amintirea acelui quod erat demonstrandum de la orele de geometrie, să-mi fie îngăduit să exprim concluzia în limba latină: Et sic inventum ab initio, „in Romania vita erat iniuriam ad punctum absurditatis”, et erat demonstrandum (Constatarea de la început -„în România viața a devenit greșită până la absurd”- a fost demonstrată).

Caracterul general al acestei concluzii provoacă un mare disconfort minorității pozitive. Fiecare membru al acestei minorități, indiferent de ceea ce el reprezintă, este obligat, permanent, în plan intern și în relațiile cu străinii, să facă dovada „că nu este elefant”. Atitudinile străinilor față de noi, dovedesc această realitate. Din multe puncte de vedere, democrația este vătămată. În momentele de criză, s-a dovedit că însăși libertatea și democrația devin simple deziderate. Nu poate fi ignorat faptul că democrația românească trece printr-un moment de criză majoră. Furia, teama, durerea și foamea sunt presiuni psihologice care au permis, întotdeauna, manipularea cu multă ușurință a popoarelor, de către exponenții unor poli de putere. Fortificați prin rațiune, doar noi putem decide conținutul valoric al democrației noastre. Modificând raportul calitativ minoritate - majoritate, putem provoca schimbările necesare.