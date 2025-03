Vineri, 21 Martie 2025 (12:27:47)

Elevul fruntaș Lucian Macarov, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, s-a clasat pe locul al III-lea la Concursul Internațional de Eseuri și Videoclipuri pentru Elevi (IFPSP), secțiunea eseuri.

Competiția este organizată de Forumul Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate, se adresează elevilor de liceu din lumea întreagă și a avut ca temă principală „Securitatea umană într-o lume Volatilă, Incertă, Complexă, Ambiguă: Abordarea provocărilor, construirea rezilienței".

Cu lucrarea sa, Lucian Macarov, elev în clasa a X-a, originar din Rădăuți, a demonstrat o înțelegere profundă a tematicii și abilități remarcabile de redactare.

„Performanța sa reflectă atât dedicarea personală, cât și calitatea educației oferite de instituția sa de învățământ”, spun reprezentanții colegiului.

„Acest an tumultuos adaugă în viața mea o experiență unică. Pasiunea mea pentru limba engleză și pentru istorie a reușit să îmi aducă primul meu premiu cu eseul <Hybrid Warfare – New threats and complexities in human security>, care a fost premiat în cadrul Forumului.

Sunt onorat că am putut participa la o competiție internațională și am fost numit pe podium. Mulțumesc doamnei profesor Nicoleta Turturean, care mi-a oferit suport și sfaturi pentru implicarea responsabilă și susținută.

Așa cum a spus cunoscutul general chinez, strateg militar, scriitor și filozof Sun Tzu în Arta Războiului: <Va câștiga cel care știe când să lupte și când să nu lupte>”.

Forumul a inclus, de asemenea, sesiuni academice și discuții pe teme precum războiul hibrid, copiii și războiul, și abordări ale securității umane, reunind experți și practicieni pentru a dezbate provocările actuale și modalitățile de a construi reziliență în fața acestora.

Forumul Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate este o organizație non-guvernamentală, cu sediul în Canada, care îşi propune formarea tinerelor generații în spiritul valorilor fundamentale ale libertății individuale, democrației și drepturilor fundamentale ale omului.