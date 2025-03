Vineri, 7 Martie 2025 (14:17:34)

În cadrul ședinței de vineri a Consiliului Local Rădăuți a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al avocatului și liderului PSD din acest municipiu, Traian Andronachi, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și vacantarea locului acestuia în cadrul deliberativului local.

La finalul ședinței, primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a ținut să facă câteva declarații legate de acest subiect. Bogdan Loghin a subliniat: „Consider că s-a încheiat o etapă interesantă în care protagoniști am fost, din păcate, eu și domnul Andronachi, și am ținut prima pagină a ziarelor foarte mult timp. Dar dacă ați observat, până acum nu am spus absolut nimic. Am lăsat să fiu tocat de pe fel de fel de site-uri, de pe fel de fel de pagini de Facebook și așa mai departe. Vreau ca această idilă politică tragi-comică să se finalizeze în felul următor și să trag o concluzie”.

Loghin consideră că el personal a fost cel care l-a ajutat pe Traian Andronachi „toată viața lui”. El a subliniat faptul că datorită lui și fostului primar din Rădăuți, Nistor Tatar, Andronachi a ocupat funcția de manager al spitalului din acest municipiu. „De atunci, nu a mai ocupat nicio funcție publică”, a spus Bogdan Loghin.

Primarul din Rădăuți a ținut să-i ureze succes în continuare lui Traian Andronachi, însă consideră că acesta s-a grăbit atunci când și-a dat demisia din Consiliul Local Rădăuți. „Și asta pentru că prefect nu va ajunge nici peste o săptămână. Acolo, ca să fim foarte corecți, trebuie să fii un om integru. Nu consider plecarea domnului Andronachi din Consiliul Local ca o victorie. O consider ca o mâhnire. Pentru că totuși oamenii tineri ar trebui să ajungă departe mai ales când se bucură de votul cetățenilor. Gândiți-vă că înainte de campanie a cerut votul pentru a ajunge în Consiliul Local. Iar acum a depus o adresă prin care mă roagă să pun proiectul pe ordinea de zi pentru a nu mai fi în Consiliul Local. Eu consider că cel mai important pe lumea asta este să îi reprezentăm pe oamenii care ne dau încrederea și să facem tot posibilul să rămânem. Eu îi doresc mult succes în continuare și îi las ușa deschisă, așa cum este pentru fiecare cetățean din Rădăuți. Este important ca toți colegii să învățăm din această experiență”, a declarat Bogdan Loghin, care a mai adăugat că „a fost foarte grav din punctul meu de vedere, având în vedere că ne cunoaștem de foarte mult timp și că la un moment dat s-a ajuns să se iasă în presă că primarul Bogdan Loghin va avea poprire depusă de domnul Andronachi. Asta negândindu-se niciun moment că poate primarul Bogdan Loghin, ca fiecare dintre noi, are și el problemele lui acasă și nu este foarte simplu. Adică să te bucuri că un om va rămâne probabil cu mai puțini bani din ceea ce muncește nu este în regulă. Dar cel mai grav lucru pe care l-a făcut și o să vedeți că timpul trece și doar Dumnezeu le va rezolva, este faptul că mi-a dorit răul efectiv, să nu ajung la învestire. Știe foarte bine ce spun. Foarte mulți oameni au avut de suferit doar pentru ca cineva să-și satisfacă o poftă avidă de putere”.

În încheiere, Bogdan Loghin i-a urat succes lui Traian Andronachi indiferent de ce funcție va ocupa, sugerând că acesta se va descurca în cariera sa de avocat, dar în politică ar trebui să lase loc altora care pot contribui la binele comunității.