Tehnicieni dedicați rugbiului, profesori de educație fizică și sport și antrenori de rugby sunt invitați de Fundația Te Aud România să se alăture unui proiect ce vizează dezvoltarea sportului de masă. Fundația Te Aud România, în colaborare cu Federația Română de Rugby, lansează proiectul EduSport for All 2.0, proiect finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea KA182, Mobilitatea personalului în domeniul sportului, care are ca scop crearea de misiuni de antrenament pentru tehnicieni dedicați rugbiului.

Proiectul curent își propune să continue și să dezvolte inițiativa implementată de Fundația Te Aud România pe parcursul anului 2024, EduSport for all, prin care nouă profesori de educație fizică și sport, antrenori și tehnicieni sportivi din județul Suceava au avut oportunitatea unică de a învăța și de a colabora cu specialiști din Irlanda, una dintre țările de top în dezvoltarea rugbiului.

O componentă esențială după mobilitate a fost transferul cunoștințelor dobândite în Irlanda către un număr mare de profesori de educație fizică și sport și antrenori de rugby, care predau unui total de aproximativ 9.000 de copii, fie în cadrul orelor de educație fizică, fie în cluburile școlare sportive. Acest demers a contribuit la dezvoltarea sportului și rugbiului de masă pe termen mediu și lung.

Implementarea proiectului a consolidat și competențele tehnice ale participanților, dar a și deschis noi orizonturi pentru viitoarele generații de sportivi din comunitățile rurale din Suceava.

· Pregătire în Franța

EduSport for All 2.0 completează dezvoltarea capacităților tehnicienilor sportivi, având ca obiectiv îmbunătățirea competențelor tehnice ale personalului sportiv din comunitatea rugbistică națională.

Proiectul se va implementa la nivel național, în perioada 01.02.2025 – 31.01.2026, și are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării rugbiului la firul ierbii și îmbunătățirea competențelor tehnice ale profesorilor de educație fizică, antrenorilor și tehnicienilor sportivi din România.

Printre activitățile principale vizate de program se numără și organizarea unui program de mobilitate, pe o durată de 15 zile, în perioada 01.08.2025 - 31.10.2025, în Franța, una dintre cele mai performante națiuni în rugbi, pentru un grup de 10 profesori, antrenori și/sau tehnicieni sportivi din întreaga țară. Aceștia vor lua parte la misiuni de antrenament alături de organizația gazdă din domeniul rugbiului, având acces la metode moderne de pregătire, tehnici inovatoare și strategii de dezvoltare a rugbiului la nivel comunitar.

,,Întreg ecosistemul rugbistic național are nevoie de tehnici moderne, de la tehnici de selecție și antrenament pentru juniori și seniori, până la strategii de management și fundraising. Proiectul vine în sprijinul tehnicienilor din România, din dorința de a aduce plusvaloare în rugbiul românesc și a contribui activ la dezvoltarea acestuia pe termen mediu și lung’’, declară Oana Vasiliu, coordonator programe din partea Fundației Te Aud România.

Pe parcursul celor 12 luni de implementare, proiectul urmărește să contribuie la consolidarea rolului rugbiului în comunitatea națională, atât prin dezvoltarea capacității grupului de mobilitate, cât și prin transferul cunoștințelor dobândite către comunitatea sportivă din România. Astfel că, ulterior, participanții la mobilitate vor susține 10 ateliere de lucru în comunitatea din care fac parte, permițând astfel dezvoltarea a altor 200 de membri ai personalului sportiv național să obțină cunoștințe noi și know-how cu privire la activitatea desfășurată de organizația gazdă în rugbi.

„Experiența practică este vitală în orice sport, iar să poți învăța din experiența celor care sunt printre cei mai buni din lume în domeniu este un instrument care deschide atât de multe noi perspective. Ne bucură șansa oferită profesorilor și antrenorilor de rugbi prin proiectul implementat de Te Aud România și avem încredere că rezultatele se vor vedea în felul în care vor fi motivați, pregătiți și formați copiii care se află în terenul lor. Aceasta este încă o dovadă că echipa este cu adevărat fundamentală pentru sportul cu balonul oval și că poate face o mare diferență pentru generațiile viitoare”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

· Înscrieri

Obiectivul principal al programului dispune crearea de oportunități sportive sustenabile pentru copii și tineri, în special în zonele vulnerabile, și promovarea rugbiului ca instrument de incluziune socială, cu accent pe egalitatea de gen și sprijinirea grupurilor defavorizate. În plus, proiectul va continua dezvoltarea unei rețele europene de promotori ai rugbiului la nivel de juniori, facilitând cooperarea internațională și schimbul de bune practici în acest domeniu.

În perioada 10.03.2025 - 31.03.2025, Fundația Te Aud România, alături de Federația Română de Rugby, invită personalul sportiv și activ în domeniul rugbiului, inclusiv antrenori, profesori de educație fizică sau persoane implicate în gestionarea echipelor de minirugbi/rugbi tag/rugbi junior, să se înscrie pentru misiunile de antrenament organizate în Franța, în perioada 01.08.2025 - 31.10.2025. Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de înscriere disponibil pe site-ul oficial al proiectului: https://www.teaudromania.com/edusportforll2.0.

Selecția participanților se va face conform criteriilor de eligibilitate stabilite în regulamentul oficial, iar rezultatele vor fi anunțate până la 30.04.2025.

Proiectul oferă participanților oportunitatea de a învăța de la specialiști de top din Franța, de a dobândi competențe tehnice avansate și de a contribui activ la dezvoltarea rugbiului de masă în România.

Pentru mai multe detalii privind înscrierea și regulamentul complet, doritorii sunt invitați să acceseze site-ul https://www.teaudromania.com/edusportforll2.0