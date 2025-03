Cine se uită la statistica meciului PSG – Liverpool, scor 0-1, observă un raport de șuturi și ocazii total favorabil parizienilor, bașca o posesie de 71%-29%, care poate fi numită drastică. Șuturile pe poartă, de exemplu, sunt 10 la 1! La ocazii nu aș da crezare celor de la flashscore, care contabilizează... 27-2! Probabil au pus și dublele ocazii, chiar și pe aia triplă, că a fost și una de-asta, la care totuși nu se poate înscrie decât un singur gol, deci ar trebui luate la pachet. Cum la acea ocazie triplă au fost trei șuturi, e clar că nici în cazul șuturilor situația nu este chiar fidelă. Când a scăpat Dembélé pe stânga, Alisson a respins, a ieșit apoi să blocheze alt adversar în mijlocul careului, dar a fost salvat de unul dintre fundașii care se repliaseră în spatele său, totul încheindu-se cu un ultim șut peste poartă. Faptul că toate aceste ocazii s-au răzbunat pe final ține de legea nescrisă a fotbalului. Sau poate și scrisă, ”ocaziile se răzbună”, că am citit asta cu toții prin ziare. A fost scenariul perfect pentru Diego Simeone, dar să recunoaștem că nu ne așteptam la o asemenea discrepanță în joc. Liverpool a fost dominată ca o echipă mică, scăpând cu noroc chior la ofsaidul lui Kvaratskhelia. Calificarea nu e jucată. În schimb, pare jucată în ceea ce-l privește pe Simeone, că tot l-am pomenit. Gică Craioveanu a spus-o fără nuanțe la DigiSport, ”Atletico n-are nicio șansă”! Asta deși scorul a fost 1-2 pe Bernabeu și urmează s-o primească acasă pe Real. Ce goluri am văzut, toate trei pe același tipar, plecare din lateral, mărirea unghiului și șut la colțul lung! Cu toate că prestația a fost una rezonabilă, iar Atletico ar avea resurse de a întoarce scorul, există senzația aia de implacabil în fața Realului, pe care probabil o au și jucătorii.

Din această săptămână de Liga Campionilor aș mai reține scorul neverosimil cu care Arsenal a învins la PSV, 7-1, neanunțat de nimic, precum și gafa absolut puerilă a portarului care a pecetluit soarta lui Leverkusen în fața lui Bayern. Am avut de toate, parcă pentru a sărbători revenirea la faza eliminatorie clasică.