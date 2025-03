Vineri, 7 Martie 2025 (15:02:48)

„Țeparul cu o mie de fețe”, un cunoscut escroc din Dorohoi pe nume Sorin Alin Verincianu, a intrat din nou în atenția poliției și procurorilor după ce s-a dat drept medic SMURD pentru a păcăli oamenii. După ce în trecut s-a dat drept procuror DIICOT, avocat, preot și ziarist, în ultima perioadă nu numai că s-a dat medic, dar a intrat și peste un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care intervenea la un caz grav, de stop cardiorespirator, în localitatea Văleni. Purtătorul de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Adriana Morari, a declarat că echipajul medical cu doctor efectua manevre de resuscitare la un pacient în stop cardiorespirator, când s-a prezentat un bărbat îmbrăcat în uniformă de medic SMURD și a început să-i facă pacientului compresii toracice.

După aproximativ 1 minut, medicul de la SAJ l-a întrebat pe „colegul” de la SMURD unde lucrează și acesta i-a răspuns că la Terapie Intensivă Mobilă (TIM). Medicul SAJ și-a exprimat surprinderea, arătând că îi cunoaște pe medicii de la SMURD și a mai pus și alte întrebări pentru identificare, moment în care escrocul s-a ridicat și a plecat. Preocupați de caz, membrii echipajului medical de la Suceava nu au acordat prea multă atenție întâmplării, până zilele trecute, când polițiștii le-au cerut informații despre evenimentul respectiv.

Ancheta poliției a început după ce jurnalistul maramureșean Vasile Dale a dezvăluit activitatea „medicală” a Sorin Alin Vericeanu, care a escrocat mai multe persoane din comuna Repedea din Maramureș.

Jurnalistul a arătat că, în perioada 20 ianuarie - 28 februarie a.c., Vericeanu s-a dat medic și a obținut de la mai multe persoane din comuna Repedea suma de aproximativ 38.000 de lei, sub pretextul achitării unor taxe pentru cursuri de prim ajutor.

Vasile Dale a făcut public un video postat de Vericeanu pe rețele sociale, în care se lăuda că a salvat viața unui bărbat în drum spre Maramureș. Imaginile erau chiar de la cazul de la Văleni, în care Vericeanu efectua compresii toracice pacientului în stop cardiorespirator, pacient care din păcate nu a putut fi salvat.

„Azi e prima zi după concediu, am intervenit în sprijinul colegilor de la Suceava, la intersecția de județe la un stop. În mine când am dorit să renunțăm am simțit un imbold în suflet să mai fac manevrele de resuscitare măcar câteva minute, iar la minutul 4:57 pacientul și-a revenit. Oare merită să slujim un asemenea Dumnezeu care face minuni?” a fost mesajul cu care Vericeanu a însoțit filmulețul pe care l-a transmis pe un grup de whatsapp.

Polițiștii din Maramureș s-au autosesizat și, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Botoșani, în data de 6 martie a.c. au efectuat o percheziție domiciliară și o percheziție auto pentru documentarea activității infracționale a lui Vericeanu, ocazie cu care descoperit și ridicat articole de vestimentație, suma de 32.694 de lei și alte bunuri care pot constitui probe.

Față de bărbat fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. El urma să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Alin Vericeanu, în vârstă de 39 de ani, este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau meserii, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, complicitate la falsificarea de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, fals în înscrisuri sub semnătură privată.