Participarea reprezentanților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava la International Invention & Trade Expo – ITE (Londra, Regatul Unit), un eveniment aflat la cea de-a VI-a ediție și dedicat inventicii și creativității, a adus premii și medalii importante, confirmând încă o dată valoare cercetării universitare sucevene.

La ediția din acest an, organizată în perioada 24-27 septembrie, în parteneriat cu Asociația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIIPA), Forumul Inventatorilor Români (FIR) și Asociația Inventatorilor din Croația, au fost înscrise peste 160 de invenții, iar printre țările participante s-au numărat: Statele Unite ale Americii, Polonia, România, India, Canada, Indonezia, Iran, Marea Britanie, Malaysia, China, Vietnam, Cambodgia, Columbia, Nigeria și Arabia Saudită.

România a fost reprezentată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Politehnică București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și de institute de cercetare renumite la nivel național și internațional.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu trei invenții, având ca autori doctoranzi și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. La finalul procesului de jurizare, cercetătorii suceveni au obținut premii speciale, două medalii de aur și o medalie de argint.

A fost obținută astfel medalia de aur pentru invenția ”Method and system for limiting the load curve”, realizată de un grup de cercetători suceveni format din

Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Laurențiu Dan Milici, Radu-Dumitru Pentiuc, Pavel Atănăsoae, Cezar-Dumitru Popa, Teodor Pop și Visarion Ifrim.

Universitarii suceveni au fost răsplătiți de asemenea cu medalia de aur pentru invenția ”Hybrid system for improving the energy efficiency of photovoltaic panels”, realizată de Laurențiu-Dan Milici, Mihaela Pavăl, Pavel Atănăsoae, Ilie Nițan, Constantin Ungureanu, Eugen Iavorschi, Irina Alisavetei și Constantin Cornel Tuduriu.

A fost obținută de asemenea o medalie de argint pentru invenția ”System for increasing the quality of sleep”, cu realizatori precum Valentin Popa, Ciprian Bejenar, Laurențiu-Dan Milici, Mihai Dimian, Constantin Ungureanu și Mihaela Pavăl.

Cea mai apreciată dintre realizările de inventică ale sucevenilor, ”Metodă și sistem pentru limitarea curbei de sarcină”, a primit Premiul Special din partea juriului internațional al Salonului ITE 2024. În cadrul ceremoniei de premiere, Universitatea Norton din Cambodgia a oferit Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava Diploma de excelență și trofeul universității pentru promovarea inventicii la nivel internațional.