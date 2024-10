Joi, 3 Octombrie 2024 (14:14:44)

Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat joi că o profesoară din Gura Humorului i-a cerut să facă ceva pentru ca elevii să nu ajungă să se joace „de-a Șoșoacă” în curtea școlii. Gheorghe Flutur a spus asta la finalul discursului său de la o sesiune științifică dedicată evocării personalităților lui Iancu Flondor și Eudoxiu Hurmuzachi organizată joi, la Rădăuți, de Institutul ”Bucovina” al Academiei Române. În cadrul conferinței, Gheorghe Flutur a vorbit despre importanța unor modele precum Iancu Flondor, Ion Nistor, Eudoxiu Hurmuzachi din istoria Bucovinei.

„Nu vreau să introduc în discuția de azi nici o temă politică pentru că e campanie electorală, dar mă sperie ce mi-a spus o profesoară din Humor, de la mine: <Domnule Flutur, faceți ceva că dacă nu în curtea școlii copiii se joacă de-a Șoșoacă”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că bucovinenii trebuie să aibă curajul să vorbească mai mult despre modele, despre povești de succes și despre oameni care trebuie să fie o călăuză pentru politicienii actual. „Dacă te gândești la Iancu Flondor numai, dar și la alții, noi, cei care trecem azi prin politică, trebuie să încercăm o întrebare sinceră. Facem ceva din ce au făcut înaintașii noștri? Avem vreo amprentă politică din ce au făcut oamenii aceștia? Lăsăm ceva în urmă? Avem abordări curajoase cum le-am avut ei la momentul acela? Am fost în banca unde au stat deputații de Bucovina la Viena. Și te gândești, așa când te uiți în arhive, cu cât curaj au susținut ei la Viena drepturile românilor bucovineni. Și dacă suntem sinceri cu noi, cred că e cale lungă până să facem măcar parte din ce au făcut ei să apere interesele românilor și ale ținutului”, a spus șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur consideră că astfel de modele precum Iancu Flondor sau Eudoxiu Hurmuzachi ar trebui să fie mai mult promovate în lecțiile pentru generațiile tinere, în unitățile școlare. „Am avut această ocazie să fiu președintele Consiliului Județean când s-a pus soclul lui Iancu Flondor la Suceava. Apoi când am mers la Alba Iulia și am vorbit la 100 de ani cu lacrimi în ochi despre declarația din partea Bucovinei. A fost ceva mai mult decât onorant pentru mine. Numai că mă frământă această întrebare. Cât am făcut din ce ne-au lăsat să facem înaintașii aceștia model? Și eu sunt sincer și spun că mai avem enorm de mult de făcut, fiindcă ei au fost modele care au plătit foarte scump”, a mai declarat Gheorghe Flutur.