Izabela Socoliuc a trecut printr-un transplant de celule stem. La scurt timp, boala a recidivat! Are nevoie de bani pentru continuarea tratamentului

Luni, 26 August 2024 (16:59:43)

Speranță, urcușuri și coborâșuri, durere și spaimă, necunoscut. Prin toate acestea trece de peste trei luni eleva Izabela Socoliuc, în vârstă de 17 ani, diagnosticată cu leucemie mieloblastică acută.

Cu eforturi financiare foarte mari, Izabela a ajuns la un spital din Turcia, unde a suportat un transplant de celule stem, donator fiind mama ei, Alina-Elena Socoliuc, care o însoțește peste tot.

Șansa ei de a reveni la o viață normală depindea de un transplant de celule stem. Izabela a trecut de acest moment dificil, crezând că viața ei se va schimba în bine și se va întoarce cât mai curând acasă.

Am stat de vorbă recent cu tată adolescentei, Romeo Socoliuc, care ne-a spus că la aproape o lună și jumătate după transplantul de celule stem boala a recidivat. Grea lovitură pentru Izabela și pentru familia ei. Trupul firav al adolescentei nu este pregătit pentru o nouă luptă. Acum, Izabela trece prin ședințe istovitoare de chimioterapie. A trecut deja prin patru astfel de ședințe, din cele zece la care va fi supusă. Fiecare ședință de chimioterapie vine la pachet cu multă durere, cu multe efecte adverse.

„Izabela va avea nevoie de un al doilea transplant de celule stem. Practic, o luăm de la zero. Am avut asigurări că boala nu ar recidiva, după primul transplant, nu atât de repede. Ni s-a dat un procentaj de reușită maxim al transplantului. Se vorbea că în primele nouă luni după transplant sunt șanse mici să recidiveze. S-a întâmplat după o lună și jumătate. Din păcate, boala la fiica mea are o evoluție agresivă. Mereu a fost optimistă, mereu a crezut în șansa ei, însă corpul ei a obosit. Chiar mi-a spus recent că nu știe daca va face față la al doilea transplant. Noi credem în șansa ei. O luăm de la capăt, cu analize, cu tot ce presupun aceste proceduri, toate cu costuri financiare semnificative. Le mulțumim oamenilor care ne-au ajutat până acum. Cu ajutorul lor am ajuns la spitalul din Turcia și am crezut în medicii de acolo. Era șansa noastră. O luăm de la capăt. Deunăzi am achitat o factură de 4.800 de euro. Urmează să plătim și alte cheltuieli, care vin în cascadă, la pachet cu tot ce facem pentru Izabela”, ne-a spus tatăl fetei.

• Donați și ajutați! Donați pentru Izabela!

Știm că i-ați sărit în ajutor tinerei, ați donat bani și ați crezut că totul va fi bine și se va întoarce cât mai repede acasă. Până acum, costurile cu internarea, tratamentele și tot ce a presupus transplantul s-au apropiat de 100.000 de euro, o sumă foarte mare pentru posibilitățile familiei.

Izabela Socoliuc este eleva olimpică de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și pe 9 septembrie 2024 ar trebui să înceapă cursurile. Nu este posibil acest lucru. Nu acum. Trebuie să-i fim din nou aproape tinerei, cu donații în bani, cu încurajări, cu iubire.

Este posibil să fie nevoie de un transfer la un alt spital similar din Italia. Părinții încă nu știu care va fi pasul următor. Ceea ce știu sigur este că vor face tot ce le este omenește permis pentru a-și salva fiica.

Boala Izabelei a fost descoperită pe 30 octombrie 2023. Atunci a fost diagnosticată cu leucemie mieloblastică acută. De atunci este o luptă continuă pentru supraviețuire.

Mesajul Izabelei înainte de a ajunge la spitalul din Turcia:

„Tot timpul am zis că oamenii sunt lumină, iar lumina este speranță! Acum am și eu speranță că voi reuși să mă vindec.”

Să-i redăm Izabelei speranța. Să ajutăm părinții să nu ducă această luptă singuri. Putem dona, fiecare după posibilități:

Titular conturi: Socoliuc Alina-Elena, Banca Transilvania:

RO43BTRLEURCRT0CP7285701 - euro

RO96BTRLRONCRT0CP7285701 – lei,

BRD (Socoliuc Alina-Elena), IBAN: RO55BRDE340SV66845583400

REVOLUT: 0742 614 538, RO79 BREL 0005 5454 0018 0100